Las claves del tráiler de 'Thor: Ragnarok': el cambio de dirección que necesitaba la saga

Marvel nos ha pillado a todos por sorpresa esta tarde con la presentación del tráiler de 'Thor: Ragnarok'. Se ve que Disney no ha querido esperar más, arriesgándose a que pudiera quedara enterrado cuando este viernes se haga público el esperado avance de 'Star Wars: Los últimos Jedi'. De paso, contrarrestan cuanto antes lo logrado hace poco por Warner/DC, pues no somos pocos los que preferimos el adelanto de 'Liga de la Justicia' al de 'Spider-Man: Homecoming'.

Además, Marvel ha confirmado aquí lo que empezó a apuntarse con el fichaje de Taika Waititi (responsable de la estupenda 'Lo que hacemos en las sombras') para dirigirla, es decir, más riesgos del habitual en su universo de adaptaciones de cómic. Somos muchos los que llevamos tiempo esperando algo así y parece que al fin ha llegado nuestro momento. A continuación repasamos las claves del tráiler de 'Thor: Ragnarok' y los motivos que tenemos para ser optimistas.

Una de las principales debilidades del cine de Marvel es que nunca han dado con la tecla adecuada para darnos un villano memorable. Curiosamente lo más cerca que han estado de eso ha sido con Loki, pero siempre he creído que es un gran personaje pero un enemigo mejorable, pero el avance ya empieza dejándonos claro que Thor no va a tener las cosas precisamente fáciles.

El fichaje de Cate Blanchett para ‘Thor: Ragnarok’ fue muy ilusionante en esa dirección y verla aquí neutralizar a Thor y acabar con su martillo -seguro que no soy el único que ha reaccionado con asombro al ver cómo lo hace trizas-, no sé vosotros, pero tengo mucha fe en lo que podría salir de aquí a poco que sepan desarrollarla, que a ella le sobra el talento. Espero que Marvel no haya optado por el piloto automático precisamente ahí...

De hecho, el tráiler no duda en seguir por ahí tras esa impresionante imagen de más arriba -como podéis comprobar, bastante fiel a los cómics aunque algunos seguro que han pensado la serie 'Hannibal'-, donde vemos en su forma original a Hela, la diosa asgardiana de la muerte interpretada por Blanchett. Bien poco tarda en imponer su ley acabando con Asgard, una buena forma de volver a demostrar su enorme poder.

Eso sí, a Thor hay que darle otro tratamiento diferente, por lo que aquí es capturado con facilidad. Se ve que sin su martillo es bastante sencillo neutralizar al Dios del trueno. Ya es que ni tan siquiera ha tenido que ser Jeff Goldblum, que da vida al todopoderoso señor del planeta Sakaar -aunque en el avance parece el típico villano secundario para añadir un poco de humor y nada más-, quien lo atrape.

Por cierto, ojo también a Valkyrie, una asgardiana interpretada por Tessa Thompson que encontró refugio en el planeta Sakaar. Marvel nos la ha vendido como el interés romántico de Thor en la película, un igual a Thor e incluso superior a él en algunos aspectos para poder llevar al personaje a otro nivel que no podría alcanzar de haber mantenido a Natalie Portman como Jane Foster. Un poco a excusa para justiciar la ausencia de su gran amor sí que suena.

Otro detalle importante es que Valkyrie era blanca en los cómics. Personalmente me parece un detalle menor, pero seguro que varios fans de los de toda la vida ponen el grito en el cielo por ello.

La oscuridad que promete en ese enfrentamiento entre Hela y Valkyrie es una novedad muy bien recibida. Todo apunta a que se trata de un flashback que nos permitirá conocer mejor a ambos personajes, pues en los cómics Odin encargaba a Valkyrie y sus aliadas que acabasen con Hela, tarea que no lograban completar.

Idris Elba no tuvo muchas oportunidades para el lucimiento en las dos anteriores entregas dando vida a Heimdall, pero parece que aquí podría tener la oportunidad de mostrar todo su poder. Por ahoralo vemos muy cambiado, ¿quizá él también haya caído en las garras del personaje interpretado por Goldblum?

Ojo a ese portal, que en el tráiler podría parecer imagen espectacular aleatoria, pero el logo de la nave aparecía en las gorras que usaron los miembros del equipo durante el rodaje. Demasiada casualidad como para pensar que no se trata de algo importante, seguramente relacionado con el apocalipsis al que hace referencia el Ragnarok del título.

Demos la bienvenida a Skurge, un guerrero asgardiano interpretado por un irreconocible Karl Urban y del que por ahora poco se sabe. La escena es además un homenaje a uno de sus momentos más recordados en el cómic, cuando se rebela contra su jefa y se alía con Thor para liberar a unas almas de las que se había apoderado Hela.

Otra pequeña dosis de escenas de acción, pero está claro que lo más llamativo de las mismas es el breve pero intenso reencuentro con Loki. No queda claro a quién se va a enfrentar exactamente ahí el personaje interpretado por Tom Hiddleston -¿quizá el ataque de Hela del principio?-, pero hay que guardar sorpresas para futuros avances y también para la propia película.

El cambio de look de Thor, convertido en un gladiador en la línea de Máximo Décimo Meridio, seguro que es muy comentado por los fans. Habrá que ver si el hijo de Odín logra estar a la altura sin su preciado martillo..

¿Hulk destrozando cosas y vestido también de gladiador -con un diseño que parece un claro guiño al cómic 'Planet Hulk'-? Estoy deseando ver integra esa secuencia.

Hasta ahora no había aparecido para nada el humor que tanto caracteriza la obra de Waititi, un motivo por el que hechos aplaudimos su fichaje, pero la reacción de Thor al reconocer a su “amigo del trabajo” es impagable, y también cómo cambia la cara de los asistentes.

En efecto, Loki está asistiendo al combate entre su hermano y Hulk, ¿qué estará haciendo exactamente allí? Lo lógico es pensar que todo forme parte de uno de sus malvados planes, pero tampoco hay que descartar que esté allí por otros motivos, ¿quizá para recuperar a Thor y así poder derrotar a Hela?

Sin embargo, parece que Hulk no está por la labor de dar un abrazo a su amigo, ¿le habrán lavado el cerebro, tendrán algo contra él o simplemente habrá pasado algo en todo este tiempo desde ‘Vengadores: La era de Ultrón’ que haya cambiado las motivaciones del alter ego de Bruce Banner?

Aquí cobra importancia la referencia a 'Planet Hulk' de antes, pues el cómic narraba la historia del personaje en el planeta Sakaar antes de volver a la Tierra con ganas de venganza contra sus antiguos aliados. Ya estaba confirmado que iba a usarse algo del mismo, pero está por ver cuánto exactamente.

Lo que está claro es que el punto álgido del avances es la promesa del enfrentamiento entre Thor y Hulk. Todos los cambios se agradecen, pero la posibilidad de que el segundo pase a formar parte de los malos solucionaría el problema de los villanos de Marvel en un segundo.

En definitiva, grandes cambios para que aquellos que quedaron algo desencantados con las dos primeras películas tengan fe en esta tercera entrega. Para ello da la sensación de que el referente de Waititi ha sido 'Guardianes de la Galaxia', por tono la película de Marvel que más recuerda a lo visto aquí. Que llegue pronto el 27 de octubre para poder comprobarlo.