Las cosas de 'La cosa': el universo expandido y mutante del clásico de John Carpenter

Hoy pocos se atreven a rechistarle a 'La cosa', una de las cimas del cine de terror de los ochenta y clásico indiscutible de la filmografía de John Carpenter, no precisamente falta de películas memorables. En su día, sin embargo, no tuvo tanta suerte: su nihilista conclusión, lo nunca visto de sus agresivos efectos y la competencia en salas (nada menos que 'E.T.' y 'Blade Runner' simultáneamente) la destinaron a un fracaso sonado.

El propio Carpenter se ha preguntado en más de una ocasión qué habría sucedido con su carrera si 'La cosa' hubiera sido un éxito, aunque solo fuera desde el punto de vista de los críticos, que le dieron la espalda, precisamente, por el glorioso exceso de sus efectos y transformaciones. Lo que está claro es que hoy es una película de culto única, y pocos se atreven a poner en duda lo influyente de su ambientación, efectos y guión.

Sin embargo, y pese a su discreta trayectoria, fue estrenada en su día por Universal y fue la primera película de esta envergadura de su autor. Eso propició algún que otro producto de merchandising derivado de la película. El paso de los años y su reivindicación por fans y artistas que se han visto influídos por el trabajo de Carpenter y el creador del monstruo, Rob Bottin, no ha dejado de crecer y generar nuevos productos, de videojuegos a comics.

El último de los lanzamientos derivados de 'La cosa' es. En él los jugadores tendrán que averiguar en una aventura asfixiante y contrarreloj cuál de entre todos ellos es el infectado por el organismo alienígena. El tablero se ha diseñado con la estructura de la base original en mente y vuelven los protagonistas del film.

Pero no es la única mutación de la película de Carpenter en otro formato, por supuesto. Revisamos algunos de los productos más notables (contemporáneos a la película o no) de entre todos los que nacieron de las cenizas del alienígena multiforme.

El libro: 'The Thing', de Alan Dean Foster

Por supuesto, antes de la novelización de Alan Dean Foster, estuvo el libro primigenio, la novela corta de John W. Campbell Jr. 'Who goes there?', que inspiró la película original de 1951, 'El enigma de otro mundo', de la que la de Carpenter es un superior remake. 'Who goes there?' ha sido editada aquí bajo múltiples títulos. El último, '¿Quién anda ahí?', en el recopilatorio de Valdemar 'La cabeza de la Gorgona y otras transformaciones terroríficas'.

Y además, tenemos la novelización 'The Thing', no publicada en español y escrita por el especialista Alan Dean Foster, protagonista de una interesante historia subterránea de la primigenia 'Star Wars' de la que podemos hablar otro día. En cualquier caso, su novela apenas guarda diferencias con el film de Carpenter: quizás la mas interesante sea una escena extra en la que MacReady y otros persiguen unos perros fuera de la base.

Los comics: 'The Thing from Another World'

Dark Horse Comics publicó desde 1991 varios comics inspirados en 'La cosa', todos ellos bajo el apelativo de 'The Thing From Another World' para no entrar en conflictos legales con Marvel y su Cosa de los Cuatro Fantásticos. Las tres primeras historias aparecieron bajo la misma cabecera, y continuaban de forma directa los sucesos de la película de Carpenter, la mayor parte del tiempo con MacReady (Kurt Russell) como protagonista.

Aunque son tebeos de terror contundente y delirante muy divertidos (aunque decididamente menores), quizás su mayor problema es que no respetan la mitología propia del alienígena, que va propagando su semilla multiforme de los modos más diversos. Desde el mero contacto con un cadáver a la transmisión sexual con efecto retardado, de tentáculos contagiosos a canibalismo. Una auténtica verbena.

Y hay más: la pequeña colección de miniepisodios 'The Thing from Another World: Eternal Vows' continuaba la historia original con militares y científicos que querían estudiar al alienígena, un poco según la fórmula de los comics de 'Aliens' de la misma editorial. Más recientemente, se lanzó para promocionar la precuela de 2011 el digital 'The Thing: The Northman Nightmare', que llevaba a la Cosa a la época de los vikingos.

El videojuego: 'The Thing' (2002)

En 2002, cuando 'La cosa' ya había ganado con el paso del tiempo una consideración de culto absoluto, llegó este excelente juego de Computer Artworks para PC, Playstation 2 y Xbox que funcionaba de secuela directa de la película y con un equipo de militares investigando la ya muy concurrida base de la Antártida donde tuvieron lugar los terroríficos sucesos originales.

El tardío videojuego 'The Thing' es el mejor de todos los productos derivados de la película de John Carpenter.

'The Thing' es un juego que aparentemente funciona como tantísimos de la época (exploración y acción en tercera persona, distintas armas y equipo, pequeños puzles), pero que introducía bienvenidas mecánicas de RPG, plasmadas en el control de equipos de hasta cuatro personas con distintas funciones (ingenieros, soldados y médicos). A todo ello se sumaba un sistema de "miedo" y "confianza" entre los personajes.

Estas dos variables iban cambiando según se desarrollaba la exploración del entorno helado, en una atmósfera de paranoia y misterio: si el nivel de "miedo" era muy alto, los personajes eran menos proclives a obedecer las órdenes del jugador. El resultado es, posiblemente, el producto oficial derivado de 'La cosa' más interesante de todos los que se generaron, y recibió merecidamente el apoyo explícito de John Carpenter.

Como curiosidad, existieron dos videojuegos más inspirados en el universo de 'La cosa' para promocionar la precuela de 2011. 'The Thing: Station Survival' fue un breve free-to-play en primera persona y 'The Thing: Flamethrower' un juego de habilidad y acción en primera persona para móviles y con coqueteos con la realidad virtual.

La precuela: 'La cosa' (2011)

Antes de que llegara la discreta pero no del todo desdeñable precuela de 2011, hubo algunos intentos de retomar la historia original en el punto en el que se quedó, gracias a la naturaleza abierta de la conclusión de la película original. Sci Fi Channel, por ejemplo, planeó una miniserie de cuatro horas en 2003, que llegó a tener un guion acabado y que, por algún motivo, nunca se rodó.

Por supuesto, Carpenter planeó en su momento una secuela directa, que continuaría con los dos supervivientes, MacReady y Childs, siendo rescatados sin que se sepa quién de los dos está infectado. Finalmente, Eric Heisserer (guionista del reboot de 'Pesadilla en Elm Street', de 'No apagues la luz' y de la reciente 'Arrival - La llegada') fue contratado para escribir una precuela que dirigió Matthijs van Heijningen Jr.

El resultado está decididamente por debajo de la película original, pero es interesante cómo ambas se conectan en los créditos finales (paradójicamente el momento más brillante y celebrado de la precuela) y entablan un diálogo entre sus atmósferas heladas, jugando muy acertadamente la versión de 2011 con las expectativas del espectador. Por desgracia, el desnortado final, OVNI incluido, arruina el recuerdo de su estimable esfuerzo.

La casa del terror: 'The Thing: Assimilation'

En 2007, el parque de atracciones de Universal Studios de Orlando diseñó una casa del terror inspirada en 'La cosa' y titulada 'The Thing - Assimilation'. La atracción simulaba un paseo por unas instalaciones militares a donde se han llevado los restos de la masacre en la Base 31 de la película y, de hecho, lo primero que se pueden ver son los cuerpos congelados para su estudio de MacReady y Childs.

Perros-cosa, tentáculos, militares disparando entre gritos y un montón de mutaciones con formas inspiradas en las de la película, como las cabezas-araña y las pseudo-plantas carnívoras, son los protagonistas de esta atracción. Fue reformulada en 2011 para adaptarse a la precuela, y en la que aparecían los personajes de la misma.