Las influencias inconfesas de 'Star Wars': las 11 referencias en las que George Lucas se inspiró demasiado

Hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, con el mejor de los motivos posibles, más allá de una rancia efeméride: un juego de palabras. Concretamente, entre "May de Force" ("Que la Fuerza...") y "4th of May". A nosotros nos vale si la cosa es justificar un día entero homenajeando a la saga de ciencia-ficción multimillonaria por excelencia.

Por desgracia, vemos venir otro año en el que las referencias y los homenajes a 'Star Wars' van a estar encerrados en sí mismos, como si la franquicia inaugurada en 1977 estuviera inmersa en una -descomunal, eso sí, entre spin-offs, secuelas, reboots y variantes más o menos oficiales- esfera aislada del exterior. Como si George Lucas hubiera tenido una inspiración divina a la hora de concebir su saga.

Los aficionados de largo recorrido saben que esto no es del todo cierto. Ningún género popular funciona así, y la ciencia-ficción, entre la explosión de la literatura pulp de los años treinta y cuarenta y el descomunal encontronazo entre los marcianos y la cultura juvenil en los cincuenta, mucho menos. 'Star Wars' tiene un montón de deudas, y hoy vamos a repasar unas cuantas. Estas son sus influencias (unas más conocidas, otras no tanto).

Flash Gordon

Si la influencia del serial de 1936 de 'Flash Gordon' está tan clara en 'Star Wars' -como la propia 'Star Wars' lo estaría más tarde en la adaptación oficial de Flash Gordon de 1980 de Dino De Laurentiis- es porque, en realidad 'Star Wars' iba a ser una adaptación oficial del serial protagonizado por el campeón olímpico de natación Buster Crabbe. Lucas añadiría unos cuantos elementos a su guion que lo distanciaban de la space opera ingenua y despreocupada del serial inspirado en el clasicazo del comic de Alex Raymond.

Pero algunos elementos de aventura galáctica permanecieron, empezando por la misma naturaleza del villano, un Emperador espacial que reina en un planeta semimecánico (como la Estrella de la Muerte), y acabando por la Ciudad Nube de 'El Imperio Contraataca', o las naves con forma plana, claras abuelas del Halcón Milenario. De la gramatica visual propia de los seriales Lucas también sacó el resumen inicial (no olvidemos que la primera 'Star Wars'... es el cuarto episodio) y las ya en su día anticuadísimas cortinillas para cambiar de escena, aunque muchos lo ven como un guiño a Kurosawa, ya que el cineasta japonés las hacía a menudo.

La fortaleza escondida

Una de las películas más a menudo citada como clara inspiración de 'Star Wars', pese a la clara diferencia en la ambientación, es este clásico menor de Akira Kurosawa de 1958. A ver si os suena: un viejo general y una princesa se adentran en las líneas enemigas durante el conflictivo Japón feudal, acompañados de dos campesinos de caracteres y físicos contrapuestos y que sirven como alivio cómico durante la acción. El villano, además, es un general con unas llamativas cicatrices en la cara. Otro pequeño detalle de guion que Lucas tendría muy en cuenta en las precuelas: la princesa que cambia de lugar con su criada.

Hay más préstamos de la cultura japonesa a 'Star Wars' -entre otros periodos históricos-, sables aparte: la propia palabra "jedi" es un guiño a "jidaigeki", el género cinematográfico que hace referencia a las películas históricas ambientadas en la era feudal. La armadura de Darth Vader (casco incluido) recuerda a la de un señor feudal. Algunos conceptos de la Fuerza está robados del Bushido, el código de conducta samurai. Y por la misma regla de tres, el Lado Oscuro sería la versión 'Star Wars' de los samiurais renegados, los ronin. Todo ello forma parte de la historia de Japón, sí, pero fue mitificado en incontables películas de acción y aventura japonesas que influyeron en 'Star Wars'.

Lucas siempre se declaró admirador de Akira Kurosawa, y rapiñó otras secuencias clásicas del director a lo largo de toda la serie: junto a 'La fortaleza escondida', quizás sea 'Yojimbo' la película que más copió. La pelea en la cantina de Mos Eisley está sacada de ese film... literalmente: una serie de bellacos amenazan al héroe, hay un reflejo fulminante y un brazo cae al suelo. No olvidemos también que se suele decir que Boba Fett está inspirado en el personaje de Clint Eastwood en las películas de Sergio Leone... pero 'Por un puñado de dólares' es un remake de 'Yojimbo'.

Y hay más Kurosawa en 'Star Wars': la relación maestro-alumno de Luke y Obi-Wan recuerda a la del joven Katsushiro y el veterano Shimada Kambei en 'Los siete samurais'. Y un personaje es un granjero que sueña con convertirse en samurai. Los parecidos entre 'El imperio contraataca' y 'Dersu Uzala' a nivel argumental también son notables (y hay un plano clavado de 'Dersu Uzala' en la primera 'Star Wars', cuando Luke mira soñador los dos soles de Tatooine). Los caminos de Lucas y Kurosawa se cruzaron de forma oficial, finalmente, cuando el primero proveyó los efectos especiales de 'Sueños', coproducida por Spielberg y dirigida por el maestro japonés, a través de la Industrial Light & Magic.

Centauros del desierto

Otra de las referencias inevitables -y reconocidas por Lucas- a la hora de hablar de 'Star Wars', aunque esta no esté tan clara como las películas de Kurosawa. El clásico de John Ford y su historia de venganza anticomanche no solo cuajó en la ambientación desértica a la que tanto le debe la primera mitad de 'Star Wars', sino al propio personaje de John Wayne, cuya evolución -que culmina en sangriento vengador- pudo ayudar a configurar a Darth Vader y su historia de fondo (la que contarían las precuelas años después), así como algo también de Obi-Wan y su lado menos amable (explotado también en las precuelas). De todos modos, no culpemos a Lucas: toda su generación estaba obsesionada con esta película, como demuestra que autores como Paul Schrader la reescribieran una y otra vez, de 'Taxi Driver' a 'Hardcore'.

Casablanca

Otro referente clásico para una secuencia clásica: la incursión en la taberna de Mos Eisley bebe directamente de 'Casablanca' y su inmortal Rick's Cafe regentado por Humphrey Bogart: humo, orquesta y negocios de legalidad dudosa. Es más: Han Solo es puro Rick, con su cinismo a prueba de balas y forjado en mil y una experiencias desgradables, y el uso casi obsesivo de la palabra 'kid' para hacer de menos a sus interlocutores. ¿Quieres más pruebas? Han pide 15.000 créditos a Luke Skywalker y Obi-Wan, justo lo que vale el pasaje de barco para salir de Casablanca. Y Jabba es un claro homenaje al dueño del club, Ferrari, como demuestra que en su diseño original Jabba llevara un fez. Vaya oportunidad perdida ahí de que Jabba molara todavía más.

Dune

Las líneas argumentales de este clásico de la ciencia-ficción humanista de Frank Herbert son realmente sorprendentes: nos trasladamos diez mil años al futuro, a un universo que combina altísima tecnología y costumbres casi medievales. La mente humana es forzada a evolucionar para suplantar los ordenadores, y todo ello en un futuro gobernado por un despiadado linaje de emperadores que han vuelto a traer a la religión al primer plano. Nuestro héroe es el joven Paul Atreides, que deberá dominar una serie de poderes mentales para acabar con un villano que en realidad es su abuelo. Buena parte de la novela tiene lugar en un planeta desértico donde habita gente encapuchada y hasta el nombre de la princesa tiene similitudes fonéticas: Leia en 'Star Wars', Alia en 'Dune'.

Herbert contabilizó 37 coincidencias entre 'Dune' y 'Star Wars'

En su día, Herbert contabilizó 37 coincidencias entre 'Dune' y 'Star Wars' demasiado evidentes como para ser casuales, y también las encontró en las obras de clásicos del género como Isaac Asimov, Larry Niven, Theodore Sturgeon, Barry Malzberg y Jerry Pournelle. Al final, y pese a la rabia y la impotencia que le causaba la situación, decidió tomárselo a chufa y fundó la We're Too Big To Sue George Lucas Society (Sociedad Somos Demasiado Grandes Para Demandar a George Lucas) con otros autores frustrados por las coincidencias.

Misión de valientes

Esta película de 1955 de Michael Anderson es uno de los referentes más singulares de 'Star Wars'... o no, teniendo en cuenta la devoción que Lucas tenía también por el cine bélico clásico y lo clarísimamente que sus combates entre naves en los alrededores de la Estrella de la Muerte están influídos por las películas de aviación de la II Guerra Mundial (y no solo en materia de aviación: en 'Los cañones de Navarone' se narra un enfrentamiento contrarreloj en clara inferioridad numérica y de potencia de fuego).

Pero con 'Misión de valientes' Lucas va un paso más allá: el plan de ataque a la Estrella de la Muerte está calcado de esta modesta película, en la que los pilotos van intentando por turnos introducir una sorpresa explosiva en un estrecho conducto de la aparentemente indestructible fortaleza enemiga. Incluso la planificación y montaje de los ataques y los comentarios de sorpresa ante "el tamaño de esa cosa" son muy similares. Gilbert Taylor, responsable de la fotografía de los efectos especiales de 'Misión de valientes', sería director de fotografía en la primera 'Star Wars'.

Valérian y Laureline

'Valérian y Laureline' es el título genérico de una serie de comics franceses realizados por el guionista Pierre Christin, el dibujante Jean-Claude Mézières y la colorista Évelyne Tranlé, y que comenzaron a publicarse en la revista 'Pilote' en 1967. Es una serie decana del género y vas a oir hablar mucho de ella, porque se nos viene encima una adaptación de Luc Besson, 'Valerian y la ciudad de los mil planetas'. Su ambientación no parece tener demasiado que ver con 'Star Wars': la humanidad ha descubierto los medios para viajar en el espacio-tiempo y Valérian y Laureline (que en realidad procede de la Edad Media) son agentes encargados de evitar paradojas. A partir de determinado punto de sus aventuras se convierten en agentes libres.

Pese a que el punto de partida no es demasiado parecido, el diablo está en los detalles: hay personajes de diseño idéntico, como Chewbacca, líneas argumentales calcadas (el Ejército Clon, la identidad de Darth Vader, la cantina de Mos Eisley), la Ciudad Nube, visitas a planetas desérticos, helados y forestales... ¡hasta el puñetero traje de esclava de Leia! Mezieres llegó a quejarse oficialmente, sin respuesta, así que reaccionó como haría cualquiera de nosotros: metiendo a Leia y Han como secundarios-pirata en algún album.

Las películas de aventuras clásicas, 'Robín de los bosques' en cabeza

Inevitable: las películas de aventuras de capa y espada que George Lucas mamó en su infancia son una influencia clarísima en lo que ha sido el icono más claro de la franquicia, los sables láser. La soberbia idea de conectar a los héroes galácticos con el Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda a través de duelos arcaicos con espadas (espadas láser, sí, pero espadas al fin y al cabo) procede de decenas de películas de duelos y combates con objetos punzantes. 'Robín de los bosques', el clásico de 1938 de Michael Curtiz, es especialmente influyente por el talante acrobático y despreocupado de Errol Flynn, que da una capa de humor pillastre a sus tropelías de la que bebería, sobre todo, Han Solo. Ojo a la fanfarria sonora de Erich Wolfgang Korngold, muy influyente en la mítica partitura de John Williams.

En una onda más fantasiosa, las películas de animación de Harry Harryhausen y sus deliciosas peleas entre hombres y seres mitológicos a espadazo limpio han tenido mucho que ver con la concepción coreografiada de los combates de sables de 'Star Wars'. La teécnica del stop-motion o animación fotograma a fotograma, característica de Harryhausen, se empleó en toda la trilogía original, de los AT-AT en 'El Imperio contraaataca' al pequeño juego de ajedrez virtual del Halcón Milenario en la primera 'Star Wars'.

Lawrence of Arabia

Una de las partes más memorables de toda la franquicia son los compases iniciales de la primera entrega en Tatooine, con aroma indistinguible a serie B y a aventura clásica. Su referente más claro es 'Lawrence de Arabia' de David Lean y sus personajes empequeñecidos gracias al uso de lentes deformantes y la planificación en pantalla panorámica, en la inmensidad del desierto. Algunos también han querido ver una clara influencia (especialmente en las precuelas) en las secuencias en las que políticos se enfrentan dialécticamente a salvo en despachitos a la sombra, mientras la carne de cañón se deja la piel en el campo de batalla.

Robots de todo tipo... especialmente María de 'Metrópolis'

Como película-resumen de una larga tradición de ciencia-ficción fílmica, las referencias de 'Star Wars' a robots del pasado es inagotable, del Robby de 'Planeta Prohibido' a los seres artificiales de los cuentos de Isaac Asimov, aunque hay un par muy claros en la configuración del mítico C3PO. Por una parte, la verborreica personalidad del Hombre de Hojalata de 'El mago de Oz'. Por otra, mucho más importante, la presencia física de Maria, el androide femenino de 'Metrópolis'. El parecido es indiscutible, mucho más si triangulamos la influencia con la paródica Dot Matrix de 'La loca historia de las galaxias'.

Curiosamente, la principal influencia de R2-D2 no es un robot, sino el mítico Johnny Eck, el hombre sin piernas de 'La parada de los monstruos'. Sin embargo, hay seres artificiales que también dejaron su impronta en el diseño de R2-D2: están los robots de 'Naves silenciosas' (parte del equipo de esta película trabajaría posteriormente en 'Star Wars'), y también el rechoncho robot Analyzer, del histórico anime de 1974 'Space Battleship Yamato'.

El mago de Oz

Entre las innumerables leyendas urbanas que apuntalan el mito de 'El mago de Oz' están sus curiosos parecidos con 'Star Wars'. Como las que aseguran que se complementa perfectamente con la audición de 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd, es más bien un simple juego para cinéfilos desocupados, pero allá van algunas equivalencias entre 'Star Wars' y el clásico de 1939: el León Cobarde es, obviamente, Chewbacca, mientras que C3PO es el Hombre de Hojalata.

Los Jawas equivalen a los Munchkins y Dorothy es Luke, que debe dejar la comodidad del hogar en un viaje de autodescubrimiento con algo de magia de por medio (la Fuerza, claro). Las figuras maternas para Dorothy son equivalentes a las paternas y también múltiples de Luke (unas beneficiosas y otras no tanto). Ah, y cuando Obi-Wan Kenobi y la bruja del Oeste desaparecen dejan un rastro de ropa vacía.