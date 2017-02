37 musicales nominados al Oscar de mejor película: así les fue a los precedentes de 'La La Land'

Gracias a 'La La Land' de Damien Chazelle, el musical vuelve a estar de moda en Hollywood. El bello homenaje al cine musical de Chazelle hace historia y opta a 14 Premios Oscar, además de ser la clara y firme favorita a alzarse con el más importante de todos, el de Mejor Película. Premiar en los Oscar una película como la de Chazelle, sería algo así como homenajear un género clave en la historia del cine.

En la segunda ceremonia de los Premios Oscar, la reciente Academia de Hollywood debía adecuarse a los tiempos del cine sonoro. Así, en esta segunda edición de los premios de cine más famosos del mundo, se premiaba como Mejor Película a 'La Melodía de Broadway' ('The Browadway Melody', Harry Beaumont, 1930), el primer gran musical de la historia.

Desde entonces, la relación de los Oscar con los musicales ha sido bastante extraña, contradictoria e imprevisible, a pesar que hasta mediados de los años 60 era uno de los géneros más populares y queridos de Hollywood. En la historia de los premios, únicamente 10 películas musicales consiguieron alzarse con la estatuilla a la Mejor Película, pero muchos otros fueron premiados en otras categorías. ¡Hasta existía una categoría a la Mejor Coreografía en los años de gloria del musical!

Sin embargo, es bastante sonado que una película como 'Cantanto bajo la lluvia' ('Singin' in the Rain', Stanley Donen y Gene Kelly, 1952), considerado el mejor musical de la historia del cine, sólo consiguiera dos nominaciones: el de mejor actriz de reparto para Jean Hagen y el de banda sonora. Hay varias teorías sobre este ninguneo, pero daría para un artículo propio.

A pocos días de que otro musical pueda alzarse con el Oscar a la Mejor Película y, probablemente, varios más, y aprovechando que este, es todo un gran tributo al musical de Hollywood, os traemos una lista de los 37 musicales que fueron nominados al Oscar a la Mejor Película en los 89 años de historia de los premios. Y sí, sólo 10 lo ganaron.

'La Melodía de Broadway', 1929

Dirigida por Harry Beaumont, es el primer gran musical de la historia del cine y claro, Hollywood tenía que premiar ese acontecimiento, a pesar de que está considerado como los peores. Ganó el Oscar a la Mejor Película, aunque también optaba al de Mejor Director y Mejor Actriz para Bessie Love, que perdió frente a Mary Pickford por 'Coqueta' ('Coquette', Sam Taylor, 1929).

'El desfile del amor', 1929

El año siguiente, el mismísimo Ernst Lubitsch filmaba este musical protagonizado por Maurice Chevalier. La película fue la más nominada con 6 candidaturas, incluyendo Mejor Película, Director, Actor Protagonista y Dirección de Fotografía. No se llevó ni uno. La bélica 'All Quiet on the Western Front' (Lewis Milestone, 1930) fue la gran triunfadora de la noche.

'La Calle 42', 1933

La película de Lloyd Bacon está considerado como uno de los grandes clásicos musicales. Sin embargo, el musical protagonizado por Warner Baxter, Roby Keeler, Dick Powell y Ginger Rogers sólo estuvo nominados a dos Oscar, incluyendo el de Mejor Película y no se llevó ninguno. Por cierto, se adaptó a Broadway en 1980 y duró 9 años en cartel. En el 2001, se hizo un revival. Por cierto, de debemos esos glorioso planos cenitales con bailarines haciendo formas maravillosas.

'Una noche de amor', 1934

Victor Schertzinger dirigió este musical que, una vez más, lideraba la lista con 6 nominaciones, incluyendo el de Mejor Película, aunque sólo se alzó con el de Mejor Banda Sonora. No culpamos a la Academia de Hollywood ese año, y es que la deliciosa 'Sucedió una noche' ('It Happened One Night', Frank Capra, 1934), le arrebató -y merecidamente- el premio.

'La alegre divorciada', 1934

También compitieno con la invencible 'Sucedió una noche', estaba nominada 'La alegre divorciada' ('The Gay Divorcee', Mark Sandrich, 1934), que además de a Mejor Película, optaba a otros cuatro Oscar. Sólo consiguió el de Mejor Canción para 'The Continental'. Pero ¡bah!, son Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿qué más da?

'Sombrero de copa', 1935

¿Quién no ha oído hablar de 'Sombrero de copa' ('Top Hat', 1935). Mark Sandrich volvía a reunir a Fred Astaire y Ginger Rogers en la que es, quizá, la película más célebre que rodaron juntos. La cinta estuvo nominada a la Mejor Película y en otras cuatro categorías, incluyendo el de Mejor Coreografía, que ya no existe. No ganó ninguno, pero nos regaló esa maravilla que es 'Cheek to Cheek'. Por cierto, es uno de los tantísimos referentes de 'La La Land', si no, miren el número de arriba: ¿les suena?

'Marietta, la traviesa', 1935

Es casi una desconocida, pero la 'Marietta, la traviesa' ('Naughty Marietta', 1935), que dirigieron Robert Z. Leonard y W.S. Van Dyke, optó a dos premios Oscar, uno de ellos el de Mejor Película. Sólo consiguió el de Sonido.

'El Gran Ziegfeld', 1936

Sies años después del primer Oscar a la Mejor Película recayera por primera vez en un musical, llegaría el segundo. Sería para 'El Gran Ziegfeld' ('The Great Ziegfeld', 1935), que además, ganó otras 2 estatuillas de las 7 a las que optaba: el de Mejor Actriz y Mejor Coreografía.

'Loca por la música', 1937

Nominada a 6 Oscar, incluyendo el de Mejor Película, 'Loca por la música' ('One Hundred Men and a Girl', Henry Koster, 1937), sólo consiguió el de Mejor Banda Sonora. Fue la película más célebre de Deanna Durbin, que daba vida a la pizpireta de voz prodigiosa que protagoniza la película. Una de sus compañeras habituales en sus comienzos, fue la mismísima Judy Garland.

'Chicago', 1937

Ese mismo año, también estaba nominada a Mejor Película 'Chicago' ('In Old Chicago', Henry King , 1937) -no cofundir con el posterior famoso musical-. Optaba a otras 5 estatuillas doradas, pero sólo consiguió el de Mejor Actriz Secundaria para Alice Brady y el de Asistente de Dirección, categoría que no existe actualmente.

'Al compás de mis recuerdos', 1938

Tyron Power y Alice Faye fueron los protagonistas de 'Al compás de mis recuerdos' ('Alexander's Ragtime Band', Henry King , 1938). Reunía a la pareja tras 'Chicago' y el tándem pareció funcionar. La cinta estuvo nominada a Mejor Película y otras cinco categorías más, aunque sólo ganó la de Mejor Banda Sonora de Película Musical, otra categoría inexistente hoy en día.

'El Mago de Oz', 1939

A cinco premios Oscar optaba 'El Mago de Oz' ('The Wizard of Oz', Victor Fleming). Aunque esta maravilla musical en tecnicolor que convirtió a Judy Garland en toda una leyenda y nos regaló una de las canciones más emblemáticas del cine: 'Over the Rainbow', sólo ganó dos Oscar. Pero la cinta que nos transportó a Oz competía con un peso pesado, 'Lo que el viento se llevó' ('Gone With the Wind') la mayor superproducción realizada jamás hasta la fecha y que también dirigió Fleming. Y bueno, ese año fue de escándalo para la Historia del Cine.

'Yanqui Dandy', 1942

Tras varios años de sequía de musicales en la categoría de Mejor Película, llegó la patriótica 'Yanqui Dandy' ('Yankee Doodle Dandy', Michael Curtiz, 1942). No ganó el premio gordo, pero se alzó con 3 de las estatuillas de las 8 a las que optaba, incluyendo el de Mejor Actor para James Cagney. Era la Segunda Guerra Mundial, por lo que el cine patriótico tuvo gran presencia en los premios.

'Siguiendo mi camino', 1944

Leo McCarey firmó la película musical que se alzaría con el tercer Oscar a la Mejor Película del Género y quizás, la menos conocida y popular. Protagonizada por Bing Crosby, la película ganó, además, otros 6 Oscar de los -¡ojo!- 10 a los que optaba.

'Levando Anclas', 1945

Y llegó el tándem Gene Kelly y Frank Sinatra y nos enamoraron a todos en 'Levando Anclas' ('Anchors Aweigh', George Sidney). La película estuvo nominada a Mejor Película y otras cuatro estatuillas, y sólo se alzó con el de Mejor Banda Sonora de Musical. Junto a Sinatra y Kelly, estaban Kathryn Grayson, el músico español José Iturbi y un infante Dean Stockwell. Tiene secuencias míticas. ¿La más recordada? En la que Gene Kelly baila y canta con el dibujo animado del ratón Jerry.

'Un Americano en París', 1951

El cuarto Oscar a la Mejor Película para un musical. Sería para otro de los grandes musicales de la historia del cine: 'Un Americano en París' ('An American in Paris', Vicente Minelli, 1951). Gene Kelly y Leslie Caron vivían un bellísimo romance en un París recreado en un estudio de Hollywood. Decorados maravillosos y pegadizas canciones hicieron que ganara 6 Oscar de los 8 a los que optaba, muchos de ellos en los apartados técnicos. Por cierto, otro de los grandes referentes de la cinta de Chazelle.

'Siete novias, para siete hermanos', 1954

Sin duda, otro de los grandes. La cinta del maestro Stanley Donen estuvo nominada al Oscar a la Mejor Película y otras 4 categorías más, pero sólo ganó el de Mejor Banda Sonora de Musical. Sin embargo, tiene una de las secuencias de baile más espectaculares del cine musical, el de la construcción del granero que os dejo arriba o el mítico 'Lonesome Polecat'.

'El Rey y yo', 1956

Aunque en 1999 hubo otra versión, adaptada de la novela original y protagonizada por Jodie Foster, 'Ana y el Rey', no hay ninguna como la versión musical que dirigió Walter Lang y protagonizaron Yul Brynner, Deborah Kerr y Rita Moreno. La película optó a 9 estatuillas, incluyendo Mejor Película, pero sólo ganó 5, incluyendo, eso sí, el del Mejor Actor para el todopoderoso Yul Brynner.

'Gigi', 1958

El quinto musical en ganar el Oscar a la Mejor Película fue 'Gigi', también dirigida por Vicente Minelli y basada en la célebre obra teatral de Colette. Tras 'Un Americano en París', volvía a contar con Leslie Caron, aunque en esta ocasión estaba acompañada de Louis Jourdan y Maurice Chevalier. Colorida y vitalista, la cinta de Minelli hizo pleno y ganó los 9 Oscar a los que optaba, incluyendo Película, Director, Fotografía y Banda Sonora.

'West Side Story', 1961

El sexto Oscar a un musical no tardaría mucho en llegar, pero es que...¿quién se podía resistir a 'West Side Story'? Con el musical dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins, el género dio un gran salto hacia la modernidad, y hoy en día es uno de los grandes referentes. Este 'Romeo y Julieta' moderno, ganó 10 de los 11 Oscar a los que optaba, incluyendo el de película director y actores secundarios para George Chakiris y Rita Moreno.

'Vivir de ilusión', 1962

Otro musical de Broadway que se adaptaba a la gran pantalla y que llegaba a los Oscar y a la categoría de Mejor Película fue 'Vivir de ilusión'('The Music Man') de Morton DaCosta. Recibió 6 nominaciones, pero sólo ganó el de Mejor Banda Sonora. Pero era un año difícil: 'Lawrence de Arabia' lideraba las nominaciones y ganó 7 Oscar, incluyendo el de Mejor Película.

'Mary Poppins', 1964

¿Quién no ha visto 'Mary Poppins'? Un clásico Disney -del que se está rodando la secuela y hasta se ha contado en cine la historia de la relación de la autora con Walt Disney- que consiguió 13 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película, pero que sólo se alzó con 5. Por suerte, Julie Andrews y la canción 'Chim Chim Cher-ee', si lograron la estatuilla. Por cierto, fue la primera película de Andrews.

'My Fair Lady', 1964

El mismo año de 'Mary Poppins' también estuvo nominada al Oscar 'My Fair Lady' de George Cuckor, película que debió haber interpretado Andrews -ya que daba vida a la particular Eliza Doolittle en el teatro- pero no lo hizo por ser una desconocida. El papel lo hizo Audrey Hepburn -aunque no cantaba ella-, y se quedó sin Oscar -¿justicia?-. La película sería el séptimo musical en conseguir el título de Mejor Película y Rex Harrison, se alzaba con el de Mejor Actor. Una curiosidad: es una adaptación de otra famosa obra de teatro de Colette.

'Sonrisas y Lágrimas', 1965

Un año después, otra película protagonizada por Julie Andrews acaparaba nominaciones al Oscar, 'Sonrisas y lágrimas' ('The Sound of Music', Robert Wise). Aunque en esta ocasión, Andrews no conseguiría el reconocimiento a la Mejor Actriz por su famosísima Freulin María, la película se convirtió en la octava película musical en conseguir el Oscar a la Mejor Película y también se reconoció la labor del maestro Robert Wise, su director.

'Funny Girl', 1968

El huracán Barbra Streisan ganaría el Oscar a la Mejor Actriz por su maravillosa Fanny Brice en 'Funny Girl' de William Wyler, que por cierto era su primera película. Inolvidable su 'Don't Rain On My Parade'. Había nacido una estrella. La película estuvo nominada a 8 Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Sólo ganó la Streisand, pero...¡menuda revelación.

'Oliver!', 1968

Y es que el mismo año en el que Hollywood descubría a Barbra Streisand, 'Oliver!', la versión cinematográfica de la obra musical 'Oliver Twist' que triunfaba en el West End y a su vez se basaba en la novela de Charles Dickens, conmovió a todos. La película de Carol Reed se alzó con el noveno Oscar a la Mejor Película para un musical y otras 5 estatuillas más. Por cierto, en 2005, Roman Polanski dirigió una nueva adaptación de la novela.

'Hello, Dolly!', 1969

Gene Kelly dirigió a Barbra Streisand en otra adaptación de un musical teatral al cine. La película optaba a 7 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, pero sólo ganó tres, que incluían el de Mejor Dirección de Arte y Músia. Aún así, la película nos regaló un momento único: el de Barbra Streisand cantnado con el mismísimo Louis Armstrong, ahí es nada.

'El violinista en el tejado', 1971

Seguro que todos habéis escuchado eso de "Si yo fuera rico...", pero ¿a qué no sabéis que es una de las canciones principales del mítico musical 'El violinista en el tejado' ('Fiddler in the Roof')? Pues sí. Norman Jewison llevó al cine este musical sobre un pequeño pueblo de judíos en la Rusia prerevolucionaria. La cinta consiguió 8 nominaciones, incluyendo el de Mejor Película, pero sólo ganó 3.

'Cabaret', 1972

Bob Fosse comenzaba a convertirse en uno de los directores y coreógrafos más atrevidos tanto en cine como en teatro. Su 'Cabaret', con 10 nominaciones al Oscar, le hizo ganar el de Mejor Director y el de Mejor Actriz para la luminosa Liza Minelli -para los despistados, la hija de Judy Garland-, además de otros 6 Oscar más. La película estaba basada ligeramente en el musical de Broadway de los 60, que a su vez, adaptaba una novela titulada 'The Berlin Stories'. Aunque no ganó el Oscar de Mejor Película, le debemos TODOS y casa uno de sus números musicales, porque son fascinantes.

'Nashville', 1975

Robert Altman dirigió este musical en 1975 y consiguió colocarse entre las nominadas a la Mejor Película. Aunque no consiguió el galardón, sí que ganó el Oscar a la Mejor Canción para 'Im Easy', que podéis escuchar en el vídeo de arriba.

'All That Jazz', 1979

Bob Fosse seguía explorando los límites de la danza y se había convertido en todo un referente en cine y teatro. En la autobiográfica 'All That Jazz' -predilecta de una servidora-, Fosse entraba de pleno en la danza contemporánea con números de baile espectaculares y nunca vistos hasta el momento. La película, que optaba a 9 Oscar, incluyendo el de Mejor Película, se alzó con 4.

'Quiero ser libre', 1980

El biopic de la cantante de country Loretta Lynn, que dirigió Michael Apted y protagonizó Sissy Spacek, conseguía 7 nominaciones al Oscar, incluyendo el de Mejor Película, pero sólo el trabajo de Spacek se vería recompensado.

'La Bella y La Bestia', 1991

El clásico Disney de 1991 fue la primera película de animación que conseguía colarse entre las candidatas a la Mejor Película. La película musical de Disney optó a 6 Oscar, pero sólo consiguió el de Mejor Canción y Banda Sonora de Musical. En tan sólo unas semanas veremos la adaptación de imagen real que protagoniza Emma Watson y dirige Bill Condon. Y sí, también es musical.

'Moulin Rouge', 2001

Tuvieron que pasar 10 años para que un musical volviera a estar nominado al Oscar a la Mejor Película. La cinta de Baz Luhrmann que nos descubrió que Nicole Kidman e Ewan McGregor sabían cantar y que estaba realizado a base de adaptación de canciones famosísimas, estuvo nominada además, a otros 7 Oscar, pero sólo ganó los de Vestuario y y Dirección de Arte.

'Chicago', 2002

Rob Marshall dirigió esta adaptación del famoso musical que Bob Fosse había llevado a Broadway en 1975 y que a su vez, estaba basada en una obra de teatro de 1926 basada en los acontecimientos recientes en la ciudad de Chicago durante la ley seca. La cinta de Marshall es el décimo musical -y último hasta el domingo, probablemente-, que se alzó con el Oscar a la Mejor Película. La cinta, también se llevó otros cinco estatuillas, incluyendo el de Mejor Actriz Secundaria para una sobervia Catherine Zeta Jones.

'Ray', 2004

El biopic musical sobre la vida de Ray Charles que dirigió Taylor Hackford, no se alzó con el Oscar a Mejor Película, pero su protagonista, Jamie Foxx se alzaría con el de Mejor Actor. Y es que lo cierto es que el parecido era increíble.

'Los Miserables', 2012

Pasan 8 años hasta que otro musical vuelve a optar al Oscar a la Mejor Película, aunque en ese tiempo, otros musicales han llegado a los premios como 'La vida en rosa' (2007) o 'Dreamgirls' (2006) , respectivamente. Con 'Los Miserables', Tom Hooper se atreve con un ambicioso proyecto: el de llevar al cine uno de los musicales más famosos de todos los tiempos y que a su vez, adapta la célebre novela de Víctor Hugo. Aunque no consigue el premio gordo, la Academia celebró el increíble trabajo de Anne Hathaway con el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria.