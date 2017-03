Marvel lo ha clavado: el tráiler de 'Spider-Man: Homecoming' promete una versión fresca y estimulante

Tras 5 películas en 15 años, y un segundo reboot para este verano, cabría pensar que un personaje está acabado, exprimido. Spider-Man es diferente. Una simple escena suya en el tráiler de 'Civil War' enloqueció a Internet y hoy ha vuelto a pasar lo mismo con el adelanto de 'Spider-Man: Homecoming'. Días después de ver a la Liga de la Justicia, Marvel ha demostrado cómo se hace un tráiler.

Sony sigue conservando los derechos del trepamuros pero la decepción de 'The Amazing Spider-Man 2' les llevó a firmar un acuerdo con Marvel, que se ha ocupado del desarrollo creativo de esta nueva entrega y puede usar al personaje en su Universo Cinematográfico. A continuación vamos a repasar qué novedades ofrece este nuevo Spider-Man respecto a las otras versiones y por qué genera tanto "hype":

Spider-Man como siempre quisimos verlo

El traje, las actualizaciones, el lanza-redes, las piruetas... sencillamente, es PERFECTO.

Peter Parker en el instituto

¿Qué tiene de interesante? Las anteriores versiones pasaron de puntillas por esta etapa clave y quedaba mucho terreno por explorar: el conflicto de ser estudiante y salvador de la ciudad al mismo tiempo. Ver a un Peter con problemas de adolescente. Ya habrá tiempo de verle trabajando como fotógrafo y lidiando con el estrés de la vida adulta...

Peter no está solo

Por alguna razón, siempre habíamos visto a un Peter sin verdaderos amigos, muy enamorado de sus novias. Aquí no sólo tiene un colega cercano sino que le revela el secreto de su labor como superhéroe.

Un héroe más vulnerable

La juventud de Peter, su inexperiencia y un círculo de amigos más amplio le convierten en un objetivo más fácil de atacar.

Nuevos villanos

Por suerte, aún quedan personajes que no habíamos visto antes en la gran pantalla, como Shocker. Llevamos años diciendo que el cine de Marvel tiene un punto débil: los villanos. Todo apunta que han aprendido la lección con otra novedad, El Buitre (Vulture), definido como una especie de Tony Stark oscuro. Ya comenté detalles sobre el personaje en el artículo del tráiler: lo más significativo es que se trata de un hombre corriente, no es un Dios, un mutante o un monstruo. Es un currante cabreado que quiere cambiar su destino.

Por cierto, su aparición en el tráiler me recuerda mucho a Batman, y no creo que sea casual que lo interprete Michael Keaton.

Un reparto muy interesante

Marvel ha reunido a un grupo de actores muy peculiar, una mezcla de jóvenes talentos con veteranos consolidados, estrellas con promesas; será interesante ver cómo funcionan juntos y cómo renuevan personajes que ya han sido mostrados en la gran pantalla. Por ejemplo, Tony Revolori ('El gran hotel Budapest') es Flash Thompson y se sospecha que Zendaya es la nueva Mary Jane (ojo a sus escenas, está ahí pero nadie se fija en ella... todavía).

La conexión con los Vengadores

Al margen de su papel secundario en 'Capitán América: Civil War', ésta es la primera película donde vemos a Spider-Man compartiendo escenas con los Vengadores. En el tráiler hay un "cameo" del Capitán América pero se rumorea que habrá más.

Tony Stark por el tío Ben

Después de dos adaptaciones del cómic con el tío Ben, soltando eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad antes de morir asesinado, Marvel da por hecho que no necesita recordarnos ese aspecto de la vida del héroe y pasa a otra cuestión que puede dar más juego: ¿y si Tony Stark es la figura paternal de Peter?

Giros inesperados

Ya en el primer tráiler había apuntes de que el guion dará giros inesperados a ciertos aspectos de la historia de Peter que hemos visto antes. Uno de ellos es que siempre veíamos cómo Spider-Man pasaba de tener un disfraz casero, rudimentario, a otro más espectacular y avanzado: en 'Homecoming' ocurre justo lo contrario.

Humor, drama, acción, aprendizaje... UNA HISTORIA

Hay momentos del tráiler que dejan la sensación de que Marvel ha tomado nota de todo lo que gustó en las aventuras anteriores del trepamuros (esa secuencia del ferry, el humor de Peter), ha pulido lo que no funcionaba o no necesitábamos volver a ver (la picadura de la araña, la empalagosa trama romántica) y ha añadido elementos que faltaban para crear la versión más fiel al cómic que sigue cautivando a generaciones. Y a diferencia de Warner/DC, aquí tienes la certeza de que te van a contar una historia, que no será un tráiler de dos horas.

Hasta aquí lo que yo he encontrado en el tráiler y lo que creo que nos va a ofrecer la película dirigida por Jon Watts. ¿Qué opinas? ¿Crees que estoy siendo muy optimista o compartes mi entusiasmo sobre este nuevo Spider-Man?

Recordemos que 'Spider-Man: Homecoming' se estrena el 7 de julio.