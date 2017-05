Olvidemos al Caballero Oscuro de Christian Bale: Ben Affleck es el mejor Batman

Para un férreo defensor de ‘El hombre de acero’ y ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’ como es servidor, el camino hacia ‘La Liga de la Justicia’ se está haciendo especialmente eterno. Cualquier pequeño nuevo evento, detalle, fotografía filtrada, o rumor sobre el Universo Cinematográfico DC, no hace más que alimentar mi deseo por ver reunido a mi supergrupo predilecto en la gran pantalla de una vez por todas.

Gran parte de culpa de experimentar tal ansia, la tienen la infravalorada representación de Batman en la última película dirigida por Zack Snyder hasta la fecha, y el actor que le da vida en ella: Ben Affleck. Intérprete cuya última aparición pública hasta la fecha ha tenido lugar en el contexto del especial “Red Nose Day” del canal NBC, donde ha participado en este sketch en el que su “bat-voz” ha sido protagonista.

No hay nada como ver a un Affleck que ha sido dura e injustamente criticado por los fans riéndose de sí mismo y, de paso, sirviendo a una buena causa. No obstante, más allá de lo simbólico del momento, el vídeo me ha hecho pensar en una comparativa que había intentado evitar hasta el momento entre el Batman de Ben Affleck y el de Christian Bale, anterior portador del manto del murciélago. Una confrontación de la que “Batfleck” sale más que airoso.

Al César, lo que es del César

Que no cunda el pánico. Considerar que el cruzado enmascarado de Affleck sea superior al de Bale, no desemerece en absoluto la gran labor que el actor británico realizó en la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. La buena mano con la que Bale trasladó la esencia de Bruce Wayne —no tanto la de Batman— de la viñeta al fotograma es innegable, al igual que su indispensable aportación a la saga.

Gracias a su labor, tal vez algo ensombrecida por el oscarizado Joker de Heath Ledger en ‘El caballero oscuro’, la aproximación al mundo del superhéroe de Nolan ganó enteros de forma notable, incrementando su veracidad e integración en un mundo tangible. Pese a ello, y a la intachable calidad de los filmes, queda claro que Christian Bale es un excelentísimo actor con unas dotes interpretativas infinitamente superiores a las de Affleck, pero eso no le convierte, ni mucho menos, en un mejor Batman.

La importancia de una buena mandíbula

Hablemos de primeras impresiones. No sé a vosotros, pero, por norma general, considero que estas suelen generarse por primera vez a través de la vista; y en el caso de Batfleck, fueron inmejorables. Mi reacción frente a la filtración de la primera imagen oficial del Batman de ‘Batman v Superman’, con semblante pesaroso y cabizbajo, y en blanco y negro, no pudo ser más positiva.

En ese breve vistazo al personaje, pese a ser muy poco clarificador, se pudo atisbar que Affleck está hecho para vestir la capucha de Bats. La anchura de sus hombros, el tamaño de su caja torácica y, sobre todo, esa mandíbula de superhéroe de la que hace gala el bueno de Ben, gritaban “cómic” a los cuatro vientos, y dejaban en ridículo al “Fatman” de Bale en ‘Batman Begins’.

Viendo al nuevo Batman en movimiento, a pantalla completa, y en todo su esplendor, se confirman las sensaciones que transmitió el primer avance: físicamente Affleck ES Batman. Uno gigantesco, con una constitución que evoca a la perfección la irreal anatomía propia del material original, y con una planta que le permite prescindir del exceso de teatralidad del de Christian Bale para intimidar a sus enemigos.

Más susurros, menos gritos

De la vista, saltemos a otro sentido imprescindible en esto de la supervivencia y el análisis de traslaciones de medio superheróicas: el oído. Si hacemos retrospectiva, todos recordaremos el cachondeo generalizado que hubo con la voz de Batman en la trilogía de Nolan; especialmente en ‘El caballero oscuro’, donde a Bale y al equipo de post producción se les fue la mano con la carraspera.

Al igual que en el aspecto físico y su relación con la teatralidad del personaje y la necesidad de una puesta en escena intimidatoria, el Batman de Affleck no necesita hablar como si fumase dos cartones de Celtas sin boquilla semanales. En su lugar, ha optado por una voz más susurrante y menos áspera que, además, favorece que no haga muecas extrañas con la boca al modular. Bajo mi punto de vista, otro tanto para el marcador de Batfleck, estrechamente relacionado con el próximo tema.

Una cuestión de actitud

Cuando llevas la cara cubierta por una máscara, es complicado que tu rostro sea el espejo de tu alma; de ahí la importancia de la voz de Affleck para transmitir el desasosiego y la ansiedad de un Batman que, al contrario del de Bale, ha pasado por suficientes malos tragos más allá de la muerte de sus padres que justifiquen el abrazo a la oscuridad inherente al personaje.

Dar vida al cruzado enmascarado más maduro y autodestructivo del Universo Cinematográfico de Detective Comics, es un ejercicio en el que lo importante es la actitud y la verosimilitud de esta y, en esto, Batfleck gana por goleada. Su tragedia personal trasciende a sus progenitores, incluyendo el posible asesinato de un Robin, y dejándole sin nada que perder, lo cual se refleja a la perfección en su cinismo y paranoia constantes.

El nuevo Bats va a romper todos los huesos y cráneos que le sean posibles, e incluso va a liarse a tiros si es necesario; porque alguien que viste el manto del murciélago no puede ser menos que un maníaco al que no querríamos tener como amigo bajo ningún concepto. No necesitamos un Batman tan extremo como el del “All Star” de Frank Miller, pero sí algo bastante cercano; y parece que el señor Affleck nos lo está sirviendo en bandeja.

Buen Bruce Wayne, mejor Batman

Un problema intrínseco al personaje que nos ocupa, es el complicado equilibrio que sus intérpretes deben alcanzar a la hora de dar vida tanto a Bruce Wayne como al superhéroe en el que se convierte cuando cae la noche. Hasta el momento, el mejor balance lo había obtenido el Michael Keaton de la ‘Batman’ de Tim Burton, recogiendo su testigo un Ben Affleck que ha logrado una armonía cuasi-perfecta.

Affleck no interpreta dos personajes; tan sólo uno. De este modo, encontramos partes de Bruce Wayne en su faceta de vigilante y, a su vez, su condición de guardián de Gotham marca las acciones y personalidad de su vida como empresario —su primera escena en ‘Batman v Superman’ lo deja bien claro—. Así pues, Batfleck logra estabilizar la balanza en contraposición al trabajo de un Christian Bale que nos regaló un Bruce Wayne inmejorable, que cojeaba una vez se enfundaba su traje de faena.

Acercándose al Batman de la viñeta

Por encima de todas las virtudes del Batman de Ben Affleck, destaca sobre todo su proximidad al material original. Donde el hombre murciélago de Christian Bale podría pasar por un militar con estrés post traumático cualquiera, disfrazado y ejerciendo de justiciero, Batfleck abraza la esencia del gothamita y la traslada en múltiples aspectos.

Además de su ya mencionada voz, su aspecto físico y su actitud, hay que sumar un vestuario que, de forma en absoluto casual a juzgar por la edad y bagaje del personaje, mimetiza la estética del Batman de Frank Miller en el glorioso “El Regreso del Caballero Oscuro”.

Junto a esto, el estilo de lucha visto en ‘Batman v Superman’ se asemeja al de las viñetas, recordando en más de un momento a las descripciones vistas en “Año uno”, donde Batman seguía un flujo de movimientos saltando de un enemigo a otro, incapacitándoles en una suerte de danza improvisada. Algo muy alejado de la técnica depurada y el empleo del Keysi del Batman de Bale, mucho más tosco en pantalla que la estilizada aproximación de Zack Snyder a la acción.

El mejor cruzado enmascarado

Podría estar defendiendo al Batman de Affleck durante horas; uno muchísimo más completo que los de Keaton, Kilmer, Clooney, Bale y compañía —aunque no tenga la voz de Kevin Conroy—. Pero, en lugar de dictar sentencia sobre el mejor cruzado enmascarado de la historia, dejaré que lo haga Kevin Smith, director de ‘Clerks’, auténtico devoto del hombre murciélago, y experto en la materia como bien demuestra en su podcast “Fatman on Batman”:

“Esto es lo mejor que ha ocurrido jamás. (…) [Ben Affleck] es el Bruce Wayne total, tío, y también Batman. Con todo el respeto a toda la gente que ha vestido la capucha, ya sabes, te pones la máscara, eliges una voz, y la jodida máscara te hace casi todo el trabajo. Estoy feliz, porque siempre he defendido que Ben Affleck puede hacer lo que quiera. Puede actuar en cualquier cosa. Creo que es un actor increíble que podría interpretar incluso al tiburón en un remake de ‘Tiburón’.”

Me temo que debo coincidir con el señor Smith, y decir que la llegada de Affleck es lo mejor que podría haberle sucedido a la franquicia. ¡Larga vida a Batfleck!