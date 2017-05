Por qué necesitamos una película de Wonder Woman

Tanto la crítica como gran parte del público no ha reaccionado con entusiasmo ante el intento de DC de crear un universo propio de superhéroes que compita de tú a tú con Marvel. Tampoco han conseguido aún ese gran bombazo que lleve todo a otro nivel, ya que tanto de ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’ como de ‘Escuadrón suicida’ se esperaba más en taquilla, estando ahora toda la atención fijada en ‘Wonder Woman’.

No soy de los que creen que los dos anteriores estrenos de Warner sean un desastre, pero sí que hay voces mucho más críticas que con las aventuras de Marvel y es inevitable que surja el miedo de volver a tropezar en la misma piedra. El último adelanto de ‘Wonder Woman’ alimenta esa inquietud, pero prefiero esperarme a su estreno para valorar como Dios manda una película que necesitábamos más de lo que muchos creen.

Es la hora de las superheroínas

Marvel se ha adelantado en muchas cosas a DC, y esta última está intentando ponerse al día a marchas forzadas. Eso ha impedido que sus cimientos sean lo suficientemente sólidos como para poco menos que dar por sentado que todos sus próximos estrenos van a arrasar en taquilla. Sin embargo, Marvel nunca terminó de apostar a lo grande por ninguna de sus superheroínas, siendo incomprensible que la rumoreada película de Viuda Negra siga estando en el aire.

Es cierto que en 2019 veremos a Brie Larson convertirse en Capitana Marvel, pero es que entonces habrán pasado ya 11 años desde que ese universo se puso en marcha, mientras que en DC ha sido necesarios apenas cuatro desde que ‘El hombre de acero’ (‘Man of Steel’) llegó a los cines. Luego será mejor o peor, pero era difícil de explicar que ninguna superheroína tuviera su propio blockbuster, incluso aunque hubiera sido presentada con anterioridad.

En el caso de Wonder Woman, ya vimos a Gal Gadot convertida en ella en ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’. Fue un magnífico aperitivo de lo que podía dar de sí el personaje y nos dejaba con ganas de volver a verla. De hecho, solo eso fue suficiente para tener más ganas de ver una aventura en solitario suya de las que nunca tuve con la Viuda Negra de Scarlett Johansson. Cuando DC hace algo mejor que Marvel, se dice y ya está.

Me consta que algunos estarán recelosos por el hecho de que Hollywood quizá está forzando la máquina demasiado con los reboots femeninos de sagas de éxito y que saltarán a la mínima para criticar cualquier hecho por tener una protagonista femenina. En otros casos es algo que, con muchos peros, podría entender, pero aquí no le veo sentido. Hay héroes y heroínas. De los primeros hemos tenido .y vamos a tener- mucho, así que ya toca de las segundas.

Cambios necesarios en DC

Además, ‘Wonder Woman’ es una oportunidad de oro para DC en sus esfuerzos para reorientar su universo, manteniendo su intensidad habitual, pero dejando también espacio a momentos más ligeros, incluso cómicos. No tiene nada que ver en ello que sea una mujer, pero el hecho de no haber tenido ningún largometraje protagonizado por una superheroína hacia ahora permite da espacio a que esa alteración previa a ‘Liga de la Justicia’ ('Justice League') resulte más natural.

De hecho, eso es algo que ya estaba presente en los cómics originales y que también fue mostrado por George Pérez cuando abordó el personaje en los años 80. Aventuras emocionantes y de corte feministo, pero sin caer en el error de pasarse de serios. Ahora la clave está en saber balancear eso con la particular apuesta que DC ha hecho para su universo, muy marcado por un acercamiento oscuro e intenso, heredado en cierta medida de la trilogía sobre Batman de Christopher Nolan.

Otro punto interesante es que no se ambienta en la actualidad, lo cual va a permitir a Patty Jenkins, la directora, y Allan Heinberg, el guionista, jugar algo más con la fórmula en lo que podríamos ver como un equivalente a lo que fue ‘Capitán América: El primer vengador’ (‘Captain America: The First Avenger’) para Marvel. Esa relativa novedad debería jugar a su favor, suponiendo un necesario soplo de aire fresco para DC.

En un mundo ideal, ‘Wonder Woman’ sería un entretenimiento espectacular que sepa introducir cierto toque de ligereza sin por ello tomarse nunca a guasa lo que suceda. Si además logran introducir un villano carismático -nos quejamos mucho de Marvel, pero DC tampoco es que lo haya bordado ahí- y sacar partido al hecho de que es una superheroína -tampoco hace falta sobrecargarlo, pero sí que tenga un toque realmente distintivo-, yo ya sería feliz.

Sin embargo, tengo mis dudas sobre que DC haya sabido corregir todos sus problemas y que ‘Wonder Woman’ vaya a ser la película que nos demuestre que realmente pueden superar a Marvel. ¿Quiere eso decir que espero que vaya a ser un desastre y que voy a estar contento con que no llegue a serlo? No, pero sí que es una apuesta de Warner y DC que realmente merece una oportunidad si queremos que realmente haya una expansión en el tratamiento de los superhéroes en las grandes producciones.

Patty Jenkins, la otra clave de ‘Wonder Woman’

Por último, el hecho de contar con la presencia tras las cámaras de Patty Jenkins va mucho más allá del posible interés por ser su primer largometraje desde ‘Monster’, pues cuenta también con el morbo añadido de que iba a dirigir ‘Thor: El mundo oscuro’ (‘Thor: The Dark World’) y abandonó el proyecto por diferencias creativas con Marvel. Ella misma ha comentado que recuperó varias de las ideas que tuvo para ‘Wonder Woman’, otro aliciente más para sentir curiosidad por lo que pueda salir de aquí.

Queda el miedo de que surjan nuevos problemas con el montaje, ya que tanto ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’ como ‘Escuadrón suicida’ sufrían en esa faceta, pero no sobre el hecho de que Warner y DC hayan dado rienda suelta a la voz de Jenkins. Tanto Zack Snyder como David Ayer la tuvieron y ya solo falta que alguien sepa aprovecharla sin caer en el error de querer dar cabida a demasiadas cosas. La sencillez no tiene nada de malo si sabes cómo usarla y ‘Wonder Woman’ es una oportunidad de oro para demostrarlo.

La limitada participación de Snyder, productor y co-autor de la historia, también invita a ser optimistas en esa dirección, ya que es cierto que su estilo se nota mucho en sus películas, pero también que una parte importante del público no termina de conectar con el mismo. Sí, muy poderoso visualmente, pero siempre queda la sensación de que no deja de ser una forma de intentar enmascarar sus debilidades como narrador. Por mi parte, dudo que nunca vaya a hacer una película mejor que 'Amanecer de los muertos' ('Dawn of the Dead').

Tendremos que esperar hasta el 23 de junio para salir de dudas, aunque algo me dice que las opiniones previas -en Estados Unidos se estrena tres semanas antes- ya van a darnos pistas importantes sobre lo que nos espera. Lo que sí tengo clara es que será mejor o peor, pero ‘Wonder Woman’ es una película que hacía falta, sobre todo si es la primera vez que DC da totalmente en el clavo. ¿Qué luego no lo es? También es un paso intermedio imprescindible tanto para esta saga en particular como para los blockbusters en general.