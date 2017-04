Qué tiene de especial 'Your Name', el anime más taquillero de la historia

Este viernes 7 de abril se estrena en España ‘Your Name’ (‘Kimi no Na wa’), la película que se ha convertido en el anime más taquillero de todos los tiempos, arrebatando así ese preciado honor a ‘El viaje de Chihiro’ (‘Sen to Chihiro no kamikakushi’). Lo hará, eso sí, de forma un tanto limitada, por lo que no os lo penséis mucho si tenéis curiosidad por conocer este fenómeno cinematográfico.

En su momento ya le dedicamos una crítica tras su paso por la Muestra Syfy, pero en esta ocasión queremos profundizar un poco más en qué es lo que tiene de especial ‘Your Name’ para haberse convertido en el inesperado bombazo en taquilla que ha sido. A continuación os dejo los que considero que son los motivos en los que se ha cimentado su éxito.

Accesible y universal

Puede parecer un detalle menor, pero el hecho de contarnos una historia accesible que puede conectar con cualquier tipo de espectador es la primera gran baza de la película. Esto ha sido un hándicap para muchas producciones animadas japonesas, entre las cuales hay algunas muy recomendables pero que requerían algo que un parte del público no está dispuesta a sumir, lo cual ya empezaba limitando su alcance en mayor o menor medida. Por ejemplo, ¿creéis que cualquier tipo de espectador iba a quedar encantado viendo ‘Ghost in the Shell’?

Volviendo a la historia en sí misma, es cierto que los intercambios de cuerpos no son algo nuevo y también que Makoto Shinkai echa mano durante sus primeros treinta minutos de algunos recursos visuales y narrativos que recuerdan a algunos animes televisivos para adolescentes. Es un pequeño peaje a pagar para conocer a los dos protagonistas y para establecer una oposición entre lo rural y urbano que conecta con ese toque universal que tiene ‘Your Name’.

Shikai logra todo esto manejando con gran soltura los cambios de punto de vista entre Taki y Mitsuha, valiéndose de un tono amable en el que el humor tiene una presencia notable sin convertir en ningún momento a ‘Your Name’ en una simple comedia. De este modo los conocemos tanto por sí mismos como a través de la mirada del otro, ofreciendo así un retrato más certero para ganarse nuestro aprecio.

Una película muy “bonita” en todos los sentidos

Quizá calificar a una película como bonita puede sonar como algo que dirías para algo que te ha tocado la fibra sensible sin importar la forma en la que lo haya logrado. No voy a negar que el verdadero corazón de la película está en intentar lograr que nos encariñemos tanto con Taki y Mitsuha que simplemente estemos deseando que acaben juntos y felices, pero, como en todo, la clave está en cómo cuentas eso.

¿Cómo soluciona eso Shinkai sin caer en lo ñoño? Por lo pronto se centra en mostrarlo en lugar de contarlo, realizando un extraordinario esfuerzo de animación para que las dos dimensiones alcancen un nivel que nunca hubiéramos esperado de ellas, en especial tras el tratamiento de la imagen más, por así llamarlo, neutro de sus primeros minutos. Sí, la historia va evolucionando en esa dirección de forma nítida, pero todo en la película lo hace, transmitiendo así una envidiable sensación de unidad.

Por ello cuando la comedia va dejando paso al drama y la aventura, la transición se realiza de una forma impecable, sin cambios bruscos que rompan el tono de ‘Your Name’ en ningún sentido cuando llega un punto que podría haber todo por completo la película. Sin entrar en spoilers, todo lo planteado hasta entonces da un giro absoluto que nos obliga a replantearnos todo lo que hemos visto.

Es justamente ahí cuando ‘Your Name’ requiere más del espectador, dejando de lado su tono más amable para plantearnos una misión aparentemente imposible para uno de sus protagonistas. La cuestión es que todo lo visto hasta entonces ha servido para engancharnos a ellos sin darnos nunca a entender que fuera a ser algo realmente diferente más allá de la premisa del intercambio de cuerpos. Nos equivocábamos.

El giro y lo bien que está llevado

Resulta complicado hablar de este punto sin desvelar nada, pero sí puedo decir que a partir de ahí los saltos espaciales aumentan y que todo podría haber resultado demasiado confuso o incluso tramposo, ya que atar bien lo que se propone era un titánico reto que Shinkai, también autor de la novela original, soluciona con una solvencia deslumbrante. Todo resulta claro y encaja con tanta facilidad que perfectamente puede competir con una comedia romántica al uso echando mano de armas que elevan su interés a otro nivel.

Todo eso le lleva a jugar con la necesidad de luchar por conseguir lo imposible, otro elemento clave para conseguir la conexión emocional con el espectador. Además, ese interés romántico que todos percibimos de entrada aunque los dos protagonistas tardan en detectar sigue siendo el eje, pero a su lado hay otro objetivo enorme, poco menos que utópico, que permite tanto elevar aún más su fuerza visual como dar a Shinkai un reto narrativo que vuelve a resolver con una increíble solvencia.

Los pasos anteriores -y otros detalles como la muy acertada banda sonora de Radwimps- van convirtiendo ‘Your Name’ en una experiencia irrepetible que no deja de ir creciendo hasta culminar con el cierre perfecto para lo que hemos visto hasta entonces, la guinda necesaria para que uno salga satisfecho, haya llegado a llorar o no. Sin embargo, nos olvidamos de la auténtica clave para que todo funcione: Sus dos protagonistas.

Unos protagonistas con gancho

Seamos claros, ‘Your Name’ podría haber sido una maravilla en todo lo que he mencionado hasta ahora que luego poco nos importaría si Taki y Mitsuha simplemente fueran otros dos personajes destinados a acabar juntos sin nada más que los distinga de tantos otros en la misma situación que han pasado por el cine a lo largo de su historia.

De hecho, al principio podría parecer que es así, ella con una vida rural que limita sus posibilidades y él un joven de ciudad algo engreído. Dos polos opuestos unidos por el azar. Ya lo hemos visto, y muchas veces, con la excepción del intercambio de cuerpos. Esa es la primera batalla que lucha Shinkai y una en la que ha de seguir ejercitándose durante todo su metraje.

Es verdad que tanto Taki como Mitsuha don dos adolescentes, por lo que el público juvenil para su target principal, pero no cae en el error de convertirlos en un pálido reflejo de esa edad, ya sea por echar mano de la intensidad mal entendida o por pasarse de frenada con el humor. Todo está bien medido, ganando presencia lo uno o lo otro según lo requiera la historia sin que sus dos protagonistas se conviertan nunca en simples peleles.

Es cierto que no se trata de personajes antológicos en sí mismos y que hay algunos detalles mejorables en aquellos que les rodean, pero Shinkai sabe que lo realmente esencial es la química entre ellos y que se complementen mutuamente. A partir de ahí los va acercando poco a poco en todos los sentidos, logrando además dejar con buen sabor de boca al espectador.

Por decirlo en pocas palabras, ‘Your Name’ es una película con una historia capaz de conectar con todo tipo de público, llevándola además por territorios que pueden conquistar a aquellos que sobre el papel no tienen demasiado interés en las tramas románticas. Todo ello rodeado con un espectacular trabajo de animación, un guion capaz de sostenerlo todo y llevarlo por donde quiere sin caer en equivocaciones innecesarias y con dos protagonistas con gancho con los que es fácil encariñarse.