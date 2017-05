Xenomorfos multiformes: comics, novelas, videojuegos y otras mutaciones de 'Alien'

Las secuelas oficiales de 'Alien' nos las sabemos ya: cuatro entregas canónicas, la primera de ellas generalmente considerada a la altura de la original, más dos películas irregulares pero interesantes. Luego, dos entregas de 'Aliens vs. Predator' que, antes de que alguien diga algo de lo que se arrepienta, aquí nos encantan, y las precuelas: 'Prometheus' y 'Covenant'. Nos atreveríamos a decir que la menos interesante de todas es la última pero, a lo que vamos: no son demasiadas.

Para ser uno de los monstruos más reconocibles y amados de la historia del cine, seis películas no conforman una franquicia demasiado nutrida. Pero lo cierto es que el fan de la criatura concebida por H.R. Giger tiene otras fuentes a las que acudir si anda necesitado de algo de frío y salvaje horror xenomorfo.

Dejado aparte los plagios más o menos desvergonzados (algunos de nuestros favoritos: 'Contaminación - Alien invade la Tierra', 'La galaxia del terror', 'Inseminoid', 'Creature'...), y sobre todo después del bombazo de 'Aliens', se multiplicó la presencia de la criatura en múltiples medios: comics, videojuegos, libros... nos sumergimos en la galaxia de Alien para recordar algunos de los más interesantes.

Alien - Out of the Shadows

Todos conocemos (más o menos) el destino de Ripley, pero hay una serie de espacios que rellenar y que se intentaron cubrir hace solo unos pocos años con una serie de novelas que se intercalan entre las películas y que forman parte del canon oficial de la franquicia. La primera de ellas, aparecida en 2014, fue 'Out of the Shadows'.

El argumento: tres décadas después de escapar del Nostromo, la nave de salvamento donde hiberna Ripley se topa con una nave minera que está siendo masacrada por una plaga de xenomorfos. El motivo del desvío: la consciencia del androide Ash sobrevivió y viaja con Ripley en la cápsula, desviando su ruta al encuentro con los aliens.

El libro contó con una versión audio lanzada hace apenas un año, en la que nada menos que Rutger Hauer ponía voz a Ash. El éxito ha llevado al lanzamiento de más libros, como 'Sea of Sorrows' (que tiene lugar años después de 'Resurrection'), 'River of Pain' (durante 'Aliens') o 'Bug Hunt' (una recopilación de relatos, no todos canónicos)

Aliens: Original Sin

Aparte de esas novelas canónicas, tentáculos de la historia oficial de 'Alien', existen muchas otras que pese a ser spin-offs auspiciados por Fox, no forman parte del canon argumental de la serie. La mayoría fueron publicadas por Dark Horse, que encontró un auténtico filón en los noventa con los comics de los xenomorfos. Quizás la más interesante, publicada en 2005, sea esta 'Original Sin', que retoma personajes y situaciones de la serie cinematográfica.

Los protagonistas son Ripley 8, el clon de Ripley que conocimos en 'Resurrection', y Call, el androide interpretado por Winona Ryder en la misma película. La novela intenta responder (de forma no-canónica, recordemos) a cuestiones que, antes de 'Prometheus', eran todo un enigma: ¿se encontró el Nostromo con el planeta de los aliens de forma casual? ¿Y qué significa la nave curva abandonada que hay en su superficie?

Aliens - Genocidio

La cincuentena larga de comics inspirados en 'Aliens' han tenido de todo: vergonzosos sacacuartos y obras de autor; respetuosos continuadores de la franquicia y puñetazos en la mesa. Quedaos con esto: si os gustan las variantes tipo los Neomorfos de 'Covenant', los comics pueden convertirse en vuestro Xanadú. Cuando queráis los repasamos todos, pero hoy os recomendamos algunos de los mejores, ideales para introducirse en la saga en papel.

En los comics de Dark Horse ha habido de todo: horribles sacacuartos y tebeos de autor

'Genocidio' es popular por introducir (insistimos por última vez: no canon) a los aliens rojos en el universo xenomorfo, cuando hace ya mucho tiempo de los sucesos de las películas y la humanidad es muy consciente de la existencia de los bichos. Se descubre que las Reinas Alien segregan una sustancia que funciona como un superesteroide y allá que van los marines, a capturar la Reina.

En el que podría ser el planeta donde nacieron los xenomorfos hay una guerra fraticida entre dos especies de aliens, los rojos y los negros. Miles de ellos y con unos pocos humanos de por medio. Muchos de los conceptos creados en este comic, el primero en distanciarse de las películas, se convirtieron en habituales en el papel. Eso sí: las miniseries se entrecruzan y solapan sin descanso; os recomendamos webs tipo Alien Anthology para seguir las líneas argumentales.

Fire and Stone

En 2014, Dark Horse publicó bajo el sello 'Fire and Stone' varias miniseries muy especiales, que han acabado siendo de los pocos comics de Aliens que se consideran canónicos. Entre sus puntos de interés, conectan con bastante elegancia 'Prometheus' con el universo xenomorfo: la primera vincula de forma directa 'Aliens' de Cameron con 'Prometheus' al situar físicamente cerca los planetas de ambas producciones.

También introducen a los Predator en el planeta de 'Prometheus' (esto, que en las películas se consideraría anatema, en los comics es el pan nuestro de cada día, porque no tienen vergüenza ni la conoce, y bien que está) y explican la sustancia viscosa negra que tantos dolores de cabeza da para ser encajada en la narrativa de la serie. Imprescindible si te interesa entender el alcance de 'Prometheus' en la narrativa oficial.

Aliens: Salvación

Uno de los comics de Aliens más extraños y creativos es esta pequeña serie guionizada por Dave Gibbons y dibujada por un Mike Mignola pre-Hellboy que tiene curiosos elementos en común con 'Alien 3': el típico ataque de un xenomorfo a una desvalida tripulación es solo el telón de fondo para una serie de delirios religiosos de uno de los personajes, el cocinero de la nave.

El dibujo de Mignola, lleno de claroscuros y detalles siniestros, es perfecto para una pesadilla mucho menos tecnificada de lo habitual en las historias de 'Aliens'. Simbólica y más cercana al terror gótico que a la ciencia-ficción, este 'Salvación' es un refrescante paso lateral con respecto a la estética habitual en la franquicia.

Aliens Apocalipsis: Los ángeles de la destrucción

Se nos quedan literalmente decenas de miniseries de comics en el tintero, así que demos carpetazo a este área con esta cosita de Mark Schultz y Doug Wheatley. Perfecta para consolarte si no te gustó 'Prometheus', ya que cuenta una historia de origen de los Ingenieros completamente distinta a la de la película de Ridley Scott.

Tenemos ingenieros, sí (denominados aún space jockey, como se hacía en los diseños de la película original). De hecho, tenemos toda una civilización de estos superseres y un acercamiento a su cultura. Y sobre todo, tenemos un monumental alien salido del pecho de uno de ellos y que constituye la traca final de esta estupenda serie.

Aliens: The Computer Game

Por supuesto, también hay decenas de videojuegos salidos de la franquicia. Seleccionaremos unos pocos de entre los más destacados, que han sido muchos y muy notables, aunque no sin antes brindar un pequeño recuerdo también para los juegos que, a lo loco, han plagiado la estética del xenomorfo, creando monstruos memorables pero nada oficiales, como los de 'Contra', 'Metroid', 'R-Type' o 'Survivor'.

Tras un par de juegos basados en el primer 'Alien' (un plagio de 'Pac-Man' para Atari 2600 y una curiosa y rarísima aventura casi sin gráficos para 8 bits), así como un memorable dislate para MSX que no salió de Japón en el que Ripley bajaba al planeta de los aliens llamado 'Aliens: Alien 2', la película de James Cameron inspiró (cómo no) alguna aventura de acción.

Una de las más interesantes es este soberbio pegatiros en primigenia primera persona, previo a que eso estuviera de moda, y en el que el jugador debía moverse por instalaciones plagadas de aliens controlando a todos los marines y guiándose por el detector de movimiento. El resultado generaba una situación de tensión y pánico extraordinaria para los rudimentarios medios que manejaba, y muy digna de la franquicia.

Aliens (arcade)

Otro delirio japonés (pero oficial) a manos de una Capcom muy en llamas, y procedente de un tiempo en el que no importaba si las cosas eran fieles o no a la fuente original, solo importaba el despiporre y el volumen al 11. En este caso controlamos a una Ripley de armamento progresivamente más pesado enfrentándose a miles de xenomorfos y a jefes finales que parecen salidos de una versión discotequera de 'La cosa'.

Por supuesto, si lo tuyo son los spin-offs con salero y las versiones mostrencas y galácticas de 'Final Fight', recomendamos un paseo por 'Alien vs. Predator', una máquina recreativa que proporciona al jugador el nunca suficientemente elogiado placer de darle un bofetón a un xenomorfo.

Alien 3 (Super Nintendo)

La mejor adaptación de 'Alien 3' a formato interactivo fue la de Super Nintendo, con una mecánica en la que Ripley debía dar tumbos por el planeta-cárcel en el que había caído liquidando xenomorfos y liberando prisioneros prestos a ser infectados. La variedad de las misiones a efectuar era asombrosa, pero donde realmente despunta esta pequeña aventura anti-xenomorfa es en la ambientación.

Niebla pixelada, pasillos estrechísimos, niveles en penumbra... una soberbia demostración de potencia gráfica puesta al servicio del suspense y la tensión.

Alien: Isolation

Los videojuegos en primera persona de los xenomorfos arrancaron con un interesante 'Alien Trilogy' que revivía los mejores momentos de las tres primeras películas en formato pegatiros en primera persona. Pero el auténtico bombazo llegaría con 'Alien vs. Predator', un título para Atari Jaguar inspirado en los comics de Dark Horse, tremendamente influyente y perfecto en su mezcla de pánico extremo y acción explosiva con recursos muy limitados.

Sin embargo, la sorpresa llegaría hace solo unos pocos años, en 2014: 'Alien - Isolation' es la culminación de muchos años de Sega dando palos de ciego y pariendo juegos sin interés de aliens, marines y depredadores. Se acabó confiando en la gente de Creative Assembly para que pariera el que para muchos es el juego de xenomorfos definitivo: en él, los desarrolladores contemplan a lo que hacía grande a la primera película: un solo Alien, y prácticamente indestructible.

Replicando la tecnología vetusta de la película de Ridley Scott con un mimo y un detallismo que es auténtica pornografía visual para el fan fatal de la Nostromo, 'Alien: Isolation' pone a Amanda Ripley, la hijísima, a investigar la desaparición de su madre quince años después de los sucesos que acabaron con ella. Cuando llegue el momento de enfrentarse al xenomorfo se sucederán los momentos de tensión en un juego asfixiante y en el que la pirotecnia pasa a un segundo plano.