'Alien: Covenant', impresionante nuevo tráiler con el regreso del Xenomorfo

¡Hoy es un buen día! Tras maravilloso adelanto de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', tenemos el nuevo tráiler de 'Alien: Covenant' con el esperado regreso del Xenomorfo. Este segundo adelanto (el primero nos llegó en Navidad) aparece una semana después de que 20th Century Fox lanzase un extraño prólogo donde nos presentaban a los protagonistas, las pobres víctimas de esta nueva matanza...

Ridley Scott repite al mando de esta continuación de 'Prometheus' (2012) que, según afirmó el director, responderá a todas las preguntas que la otra dejó planteadas, y será una vuelta al terror de la original 'Alien' (1979). El reparto está encabezado por Katherine Waterston, Carmen Ejogo, Billy Crudup, Demián Bichir, Danny McBride y James Franco (que sólo ha aparecido en el prólogo, mala señal).

Con rumbo a un remoto planeta en la parte más alejada de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que parece ser un paraíso inexplorado, cuando en realidad es un oscuro y peligroso mundo...

Da la sensación de que el tráiler muestra demasiado, incluso el personaje de Katerston llega a decir "Todo esto para crear nueva vida", que parece ser la respuesta a su viaje y el misterio de la nave extraterrestre, pero Scott debe haberse guardado más de un as bajo la manga porque, aparte de no mostrar a Franco, no hay rastro de Noomi Rapace, que debería estar en esta secuela, así como el androide (o lo que quedó de él) que interpretaba Fassbender en 'Prometheus'. Dudo que vayan a olvidarse de ellos.

'Alien Covenant' se estrena el 19 de mayo. La película cuenta con un guion de John Logan ('Gladiator') y espero leer qué tiene que decir Ridley Scott sobre este libreto, sus diferencias con 'Prometheus' y el regreso del Xenomorfo, tras asegurar hace años que "la bestia está muerta". También declaró que habría tres secuelas de 'Prometheus' y luego Fox le corrigió diciendo que serían dos, es decir, una trilogía de precuelas de la original, así que quizá el británico va cambiando el plan sobre la marcha.

Por cierto, seguro que recuerdas que Neill Blomkamp tenía entre manos un proyecto sobre esta franquicia que contaba con el apoyo de Sigourney Weaver (y la confianza de James Cameron). Ahora mismo todo está parado y tras decir que debía ponerse a trabajar en otras historias, lo último que ha manifestado el cineasta es que las posibilidades de que veamos lo que tenía pensado aportar a la saga son "pequeñas". Lo cierto es que sonaba raro recuperar a Ripley pero el personaje merece un mejor final.

