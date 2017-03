'Amar', tráiler de la ópera prima de Esteban Crespo

Esteban Crespo es uno de esos directores españoles que han sido nominados al Oscar, concretamente por su cortometraje 'Aquel no era yo' (2012). Ahora, tras siete cortometrajes, Crespo ha debutado en el largometraje con 'Amar', película que llegará a nuestras pantallas el próximo 21 de abril. Una historia de amor. Total, sólo el 90% de las películas poseen en su trama una.

La película narra el intenso primer amor que viven los personajes centrales. No necesitamos saber más, y precisamente el tráiler me gusta por eso, porque no cuenta demasiado. A veces, quizá demasiadas, acudimos a las salas cinematográficas con demasiada información sobre la trama de las películas. Es arriesgado comercialmente el desvelar muy poco, sí, pero ya va siendo hora de cambiar las cosas en ese aspecto.

Antes de su estreno comercial, 'Amar' será proyectada en el Festival de Málaga, lugar en el que se suele condenar una película o catapultarla hacia el éxito. La única competencia "dura" que tendrá el film de Crespo el día de su estreno será 'Día de patriotas' ('Patriot's Day', Peter Berg, 2016) y 'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter Two', Chard Stahelski, 2017).

'Amar' está protagonizada por María Pedraza, Pol Monen, la extraña y fascinante Natalia Tena, Celso Bugallo, Nacho Fresneda, Marta Belenguer y Gustavo Salmerón.

Aquí os dejamos el corto 'Amar' de Crespo, en el que se ha basado para hacer el largometraje.

Amar - Esteban Crespo from WildOrchid on Vimeo.