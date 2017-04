'Annabelle: Creation', cartel y tráiler del origen de la muñeca malrollera

James Wan revolucionó el género de terror con 'Expediente Warren: The Conjuring' ('The Conjuring', 2013), excelente film que en su prólogo mostraba al matrimonio Warren "arreglando" el problema de una muñeca poseída. Por supuesto el spin-off no se hizo esperar. 'Annabelle' (íd., John F. Leonetti, 2014) también causó unos cuantos gritos en la platea.

Ahora nos llega el tráiler de su precuela —es alucinante viajar en el tiempo en el mundo de las sagas— 'Annabelle: Creation', que ha sido dirigida por David F. Sandberg, responsable de la floja 'Nunca apagues la luz' ('Lights Out', 2016), y que ahora se ha subido a lo que ya se llama The Conjuring Universe al que también pertenece la futura 'The Nun' (Corin Hardy, 2018).

'Anabelle: Creation' narra la historia de un fabricante de muñecas y su esposa que, tras 20 años del fatídico accidente que acabó con la vida de su hija pequeña, abren su casa a una monja —¿será la misma del otro spin off?— y un grupo de huérfanos, sólo para verles ser el objetivo del espíritu maligno de Annabelle.

La película está protagonizada por los conocidos Anthony LaPaglia y Miranda Otto, como el sufrido matrimonio, Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bailey, Talitha Bateman y Javier Botet. El guion corre a cargo de Gary Dauberman, que también ha participado en los libretos de 'It' y 'The Nun'. El film se estrena en USA el 11 de agosto, aún no hay fecha de estreno para España, pero seguramente hablamos de una de las películas del verano.