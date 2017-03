'Baby Driver', tráiler del regreso de Edgar Wright: criminales, persecuciones y buena música

Por fin, ya podemos echar un vistazo al esperado regreso del director Edgar Wright. Después de cerrar la trilogía del Cornetto con 'Bienvenidos al fin del mundo' ('The World's End', 2013), el cineasta inglés nos trae 'Baby Driver', que él mismo califica como "una película de atracadores conducida por la música": más abajo puedes ver el primer póster y dos trailers, que están eclipsando al de 'Wonder Woman'.

Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González, Jon Bernthal y Kevin Spacey lideran el reparto de la película, cuyo preestreno mundial tuvo lugar anoche en el festival South by Southwest (SXSW). El público quedó extasiado con la propuesta y hay comentarios en Twitter tan entusiastas que parece que ya tenemos otro título de culto firmado por Edgar Wright.

Vídeo en español:

Vídeo en versión original con subtítulos:

Tráiler alternativo para Estados Unidos:

La historia se centra en un joven y talentoso conductor especializado en fugas (Ansel Elgort), quien depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en su trabajo. Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily James), Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de haber sido forzado a trabajar para un jefe del crimen (Kevin Spacey), deberá dar la cara cuando un malogrado golpe amenaza su vida, su amor y su libertad.

Cabe recordar que antes de filmar este guion, Edgar Wright iba a dirigir 'Ant-Man' (2015) pero abandonó el proyecto poco antes del rodaje por diferencias creativas con Marvel; su sustituto fue Peyton Reed y el éxito de taquilla nos hizo olvidar que podríamos haber visto algo glorioso. Volviendo a 'Baby Driver', se estrena el 11 de agosto en Estados Unidos y una semana más tarde podremos verla en España. A continuación dejo algunas de las reacciones que pueden leerse ya en Internet:

I think the premiere of #BabyDriver just proved Edgar Wright is incapable of making a bad film. #SXSW — Anya Crittenton (@anyacrittenton) 12 de marzo de 2017

BABY DRIVER is the work of a pure & unfettered Edgar Wright. It's movie magic. We don't deserve him. #SXSW — Ed Travis (@Ed_Travis) 12 de marzo de 2017

#BabyDriver is the Edgar Wright Bonnie and Clyde Fast and Furious musical you always wanted. #SXSW — Cheyenne (@mscheyennebrown) 12 de marzo de 2017

My heart's racing after #BabyDriver. Incredibly slick heist film. Soundtrack is so good you could call it Edgardians of the Galaxy. #SXSW pic.twitter.com/spYbjPTaMx — Dan Casey (@osteoferocious) 12 de marzo de 2017

Best car stunts I've seen in forever @edgarwright, and now I'll have a new soundtrack obsession. Definitely seek out #BabyDriver #SXSW — Aaron Peterson (@kaz_peters) 12 de marzo de 2017

I'm calling it now. #BabyDriver is best movie of #SXSW. Holy wow that was good! — Chris Giroux (@FilmObsess) 12 de marzo de 2017