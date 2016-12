'Ballerina', tráiler de una aventura animada con las voces de Elle Fanning y Dane DeHaan

2016 ha sido un gran año para el cine animado gracias a cintas como 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' ('Kubo And The Two Strings'), 'Anomalisa', 'Vaiana' ('Moana') o 'Zootrópolis' ('Zootopia'). Todas ellas formarían parte de mi top 10 de estrenos de 2016 y ojalá en 2017 haya también tal cantidad de este tipo de cine de tan altísimo nivel. No creo que 'Ballerina', de la cual ahora os traigo su tráiler, lo vaya a lograr, pero tampoco pinta mal.

'Ballerina' nos llevará hasta París en 1884, donde la huérfana Félicie ha llegado con la esperanza de poder hacer realidad su sueño de convertirse en una bailarina. Sin embargo, no tiene medios para conseguir la educación adecuada, por lo que se hace pasar por otra chica para acceder a una prestigiosa escuela de ballet. Sus compañeras no le pondrán las cosas nada fáciles, pero la cosa cambia cuando conoce a Victor, su alma gemela.

Detrás de 'Ballerina' encontramos a Éric Warin y Eric Summer. El primero únicamente había realizado un corto hasta la fecha, mientras que el segundo había participado en multitud de producciones televisivas en su Francia natal. Además, en su versión original cuenta con las voces de Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler y Carly Rae Jepsen, la cantante del popular tema 'Call Me Maybe'.

El próximo 27 de enero podremos verla en España, aunque en Francia, país co-productor de la misma junto a Canadá, ya se estrenó este pasado 14 de diciembre. Por una vez, en Estados Unidos se quedan casi los últimos, ya que allí no llegará hasta el 3 de marzo.