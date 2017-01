'Baywatch: Los vigilantes de la playa', nuevo tráiler de la comedia liderada por Dwayne Johnson

La actualidad del día sigue marcada por los Globos de Oro aunque poco a poco toca volver a la normalidad y prestar atención también a películas que no compiten en la temporada de premios. No parece que 'Baywatch' vaya a ganar ningún galardón el año que viene, más allá de los People Choice o los que entrega la MTV; no es su juego, quiere arrasar en taquilla y tiene toda las papeletas para lograrlo.

Sólo un mes después del primer avance nos llega un nuevo tráiler más breve aunque con escenas inéditas de esta adaptación de la popular serie de televisión. Nada ha cambiado, la propuesta es simple y engaña a nadie, es algo así como 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street', 2012) con socorristas y lucimiento físico de prácticamente todo el reparto. Se estrena el 26 de mayo en Estados Unidos y el 16 de junio en España, donde se titula 'Baywatch: Los vigilantes de la playa'.

Vídeo en versión original con subtítulos:

Tráiler español (una mezcla entre el anterior y el nuevo):

Dwayne Johnson (nombrado recientemente "el hombre vivo más sexy del mundo"), Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Hannibal Buress y Jon Bass dan vida a los protagonistas de esta comedia que estará recomendada para mayores de 18 años por su lenguaje "inapropiado". La puesta en escena corre a cargo de Seth Gordon, director de ‘Cómo acabar con tu jefe’ ('Horrible Bosses', 2011) y ‘Por la cara’ ('Identity Thief', 2013), dos éxitos que dejan claro lo que podemos esperar de 'Baywatch'.

Paramount nos aclara que la historia gira en torno al socorrista profesional Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) y su compañero (Zac Efron), un novato insolente. Ambos tendrán que pasar por alto sus diferentes personalidades cuando descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la Bahía... Se sabe que el Mitch original, David Hasselhoff, hace un cameo en la película pero todavía se mantiene en secreto cuál es su papel.