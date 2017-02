'Bokeh', tráiler del enigmático film fantástico con Maika Monroe

Maika Monroe demostró con 'The Guest' e 'It Follows' que era una actriz muy a tener en cuenta. Por desgracia, su salto a primera línea se produjo con la deficiente 'Independence Day: Contraataque' ('Independence Day: Resurgence'), pero pronto volveremos a verla en una película más pequeña. Me refiero a 'Bokeh', una enigmática cinta de ciencia-ficción que juega con la vida del fin del mundo y de la que ya podemos ver su tráiler.

La premisa de 'Bokeh' es bien sencilla: Una pareja se encuentra de vacaciones en Islandia y al despertarse una mañana descubren que no hay nadie más. A partir de entonces intentarán descubrir qué ha sucedido mientras hacen lo posible por sobrevivir. Además no tarda en surgir la pregunta de si hay algún motivo por el que ellos son los únicos que quedan con vida. Varias películas han tratado ya historias similares, pero sigue siendo un punto de partido muy potente y el tráiler es prometedor.

Matt O'Leary, visto en cintas como 'Escalofrío' ('Frailty'), donde daba vida a la versión infantil de Matthew McConaughey, o 'El llanero solitario' ('The Lone Ranger'), es el otro gran protagonista de la función. Detrás de la misma encontramos a los debutantes Geoffrey Orthwein y Andrew Sullivan, quienes se han ocupado tanto de escribir el guion como de la puesta en escena.

Por ahora no se sabe cuándo podremos ver 'Bokeh' en España, pero en Estados Unidos se estrena el próximo 24 de marzo.