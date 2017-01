'Bright Lights', tráiler del esperado documental sobre Carrie Fisher y Debbie Reynolds

-Soy la mejor amiga de mi madre. -Lo comparto todo con mi hija. Especialmente los cheques.

No es un melodrama de Hollywood y no lo ha dirigido J.A. Bayona, pero 'Bright Lights' nos va a hacer llorar. Aquí tenemos el tráiler de este documental sobre Debbie Reynolds y Carrie Fisher, su vida, su carrera y la estrecha relación que unía a madre e hija, protagonistas de clásicos como 'Cantando bajo la lluvia' ('Singin' in the Rain', 1952) y 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars', 1977), respectivamente.

El vídeo llega una semana después de la muerte de ambas y sólo dos días antes de la celebración de un funeral conjunto en Los Ángeles, que volverá a tener a todo el mundo pensando en la familia Fisher. Toda esta emoción afecta al documental, que al parecer tiene momentos muy tiernos, pero también adelanta deliciosas dosis de humor, como cuando Carrie se dirige a su madre y dice: "Eso es lo bueno de perder la memoria, que hay muchas sorpresas".

Alexis Bloom y Fisher Stevens son los directores de 'Bright Lights', que se describe como un retrato íntimo de la realeza de Hollywood en toda su excentricidad. "Desde la alfombra roja a los pasillos oscuros que hay detrás, el documental se centra en los lazos del amor familiar, los cuales son hermosamente agridulces".

La premiere oficial tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes y el estreno en HBO estaba fijado para marzo, sin embargo, debido a los fallecimientos de las estrellas protagonistas, se adelantó su emisión al próximo 7 de enero. A continuación puedes ver otro avance, un clip de una secuencia que encaja con el principio del tráiler y un extracto de una entrevista a Fisher en Cannes:

