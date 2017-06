Bruce Willis quiere salvar al hijo de Hayden Christensen en el tráiler de 'First Kill'

No creo que nadie pueda discutir que la carrera de Bruce Willis conoció tiempos mejores. De hecho, el mero hecho de mirar sus últimos trabajos resulta hasta deprimente, pero siempre hay tiempo para resurgir y parece que 'First Kill' podría ser un primer paso en la buena dirección. En este thriller interpreta a un policía que quiere rescatar al hijo en la ficción de Hayden "Anakin Skywalker" Christensen y ahora he llegado el momento de echar un vistazo a su tráiler.

'First Kill' nos contará cómo un exitoso broker de Wall Street (Christensen) decide irse de vacaciones con su familia a la cabaña en la que él creció en un intento de volver a conectar con su hijo. Todo parece ir bien e incluso salen de caza juntos, pero entonces presencian la muerte de un policía corrupto a manos de unos atracadores. Estos últimos deciden secuestrar al chaval y extorsionan a nuestro protagonista para que no diga nada al jefe de policía (Willis) y de paso recupere el dinero robado que han tenido que dejar atrás.

He de confesar que al empezar a ver el tráiler esperaba acabar espantado y dando al stop antes de que acabase, pero lo cierto es que no tiene para nada mala pinta. Además, 'First Kill' fue el último trabajo tras las cámaras de Steven C. Miller antes de ser fichado para dirigir la secuela de 'Plan de escape' ('Escape Plan') y parece que los responsables de esta última han quedado tan satisfechos con él que volverán a contar con él para la tercera entrega.

Por cierto, 'First Kill' es su tercera colaboración con Willis tras 'Extraction' y 'Los conspiradores' ('Marauders'), así que espero que este último no se limite a activar el piloto automático y cobrar el cheque como hizo hace poco en la horrible 'Mercancía peligrosa' ('Precious Cargo'). El reparto se completa con los poco conocidos Gethin Anthony, Megan Leonard, Ty Shelton, William DeMeo y Magi Avila.

Además, los que tengáis ganas de verla no vais a tener que esperar mucho, pues este próximo 21 de junio se estrena en Estados Unidos tanto en cines como en plataformas de vídeo bajo demanda. En España no me sorprendería que un día apareciera programada por sorpresa en algún canal de televisión...