'Buster's Mal Heart', tráiler de un thriller donde Rami Malek pierde el control

Rami Malek se ha convertido en un rostro realmente conocido para el gran público gracias a la televisiva 'Mr. Robot', lo cual incluso le reportó un Emmy el año pasado. Era lógico que empezaran a llegarle ofertas para participar en más películas. Pronto deberíamos verle en el remake de 'Papillon' y 'Bohemian Rhapsody', el biopic de Freddie Mercury, pero la primera en llegar será 'Buster's Mal Heart', un thriller del que ahora os traemos su tráiler.

Malek se mete en la piel de Jonah, un padre de familia que perdió el control tras un encuentro con un hombre obsesionado con las conspiraciones. Actualmente huye de la justicia y llama con regularidad a programas radiofónicos, de donde surge su apodo Buster. Además tiene una serie de sueños recurrentes que le llevarán a descubrir algo increíble...

DJ Qualls, visto últimamente en la serie 'The Man in the High Castle', Kate Lyn Sheil -'Equals'-, Lin Shaye, a la que los espectadores más joven recordarán por su paso por la franquicia 'Insidious', Toby Huss y Mark Kelly completan el reparto de 'Buster's Mal Heart', mientras que tanto el guion como la puesta en escena corren a cargo de Sarah Adina Smith, responsable de uno de los segmentos de 'Holidays'.

'Buster's Mal Heart' tuvo su estreno mundial durante el pasado Festival de Toronto, aunque su llegada a las salas de Estados Unidos no está prevista hasta el 28 de abril.