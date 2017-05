Cadáveres a espuertas en el tráiler de 'Blade of the Immortal', la película número 100 de Takashi Miike

Lo de Takashi Miike no es ni medio normal. No se me ocurre de dónde puede sacar la energía esta leyenda del cine japonés para aguantar el ritmo de producciones firmadas anualmente desde que inició su carrera, pudiendo encontrar locuras en su trayectoria como los cinco largometrajes que dirigió en 2002 —sin contar sus producciones para televisión y directas al mercado doméstico de ese mismo año—.

Así pues, no sorprende en absoluto descubrir que ‘Blade of the Immortal’ —‘Mugen no jûnin’— sea el filme número 100 del incombustible Miike. Una cinta que iniciará su andanza en el atípico marco —dada su naturaleza— de la actual edición del festival de Cannes, y cuyo impresionante tráiler acaba de ver la luz dejando, probablemente, más de una mandíbula desencajada.

He de confesar que me ha sido imposible ver el tráiler una única vez. El ADN de Miike, su violencia inherente, y su amor por el tono grotesco, corren por cada uno de los fotogramas del avance, proyectados sobre las pilas de cadáveres, miembros cercenados, y personajes extravagantes que, parece, inundarán el largometraje. No cabe duda que los seguidores de la filmografía del director de ‘Audition’, que parece estar en mejor forma que nunca, estamos de enhorabuena.

‘Blade of the Immortal’ devuelve al director al cine de samuráis en el que tan buenos resultados cosechó gracias a joyas como ‘Hara-Kiri: Muerte de un samurai’ y la maravillosa ’13 asesinos’, y lo hace con una historia de maldiciones, venganzas, y guerreros inmortales. El espectáculo, damas y caballeros, está asegurado.