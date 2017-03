'Castillo de arena', tráiler de la película bélica con Henry Cavill y Nicholas Hoult para Netflix

Esta semana ha estado repleta de novedades por parte de Netflix con avances de películas tan prometedoras como 'Máquina de guerra' ('War Machine'), una inusual comedia con Brad Pitt, 'Okja', el nuevo relato monstruoso de Bong Joon-ho, o 'Bright', la nueva colaboración de Will Smith con el realizador David Ayer. Ahora toca centrar nuestra atención en el tráiler de 'Castillo de arena' ('Sand Castle'), un drama bélico basado en hechos reales liderado por Nicholas Hoult y Henry Cavill.

'Castillo de arena' supone también el salto al cine en inglés de Fernando Coimbra, realizador brasileño responsable de 'El lobo detrás de la puerta' ('O Lobo atrás da Porta') y varios episodios de 'Narcos'. Aquí nos llegará a la guerra de Irak en 2003 donde un grupo de soldados recibe la misión de arreglar una estación de agua dañaba por los bombardeos americanos. Allí notarán el resentimiento de la población local y, entre otros peligros, las dificultades para ganarse su aprecio.

Logan Marshall-Green, uno de los protagonistas de 'Prometheus', Tommy Flanagan, conocido por su participación visto últimamente en la televisiva 'Hijos de la anarquía' ('Sons of Anarchy'), el ascendente Glen Powell -hace poco le vimos dando vida a John Glenn en 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures'), Beau Knapp, Neil Brown Jr. y Sam Spruell, visto en 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and the Huntsman'), completan el reparto de 'Castillo de arena'.

Netflix tiene previsto estrenar 'Castillo de arena' el próximo 21 de abril en todos los países en los que está presente.