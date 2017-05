Charlon Heston nos avisó: el tráiler final de 'La guerra del planeta de los simios' adelanta el apocalipsis

"No empecé esta guerra pero voy a terminarla". Esta frase que encajaría perfectamente en las aventuras de héroes de acción como Schwarzenegger, Stallone o Seagal, ocupa el momento cumbre del impresionante tráiler final de 'La guerra del planeta de los simios' ('War for the Planet of the Apes') que acaba de lanzar 20th Century Fox.

Por supuesto, la línea sale de la boca de César, el carismático personaje al que da vida Andy Serkis gracias a la tecnología de la captura de la interpretación. En esta tercera y aparantemente última entrega, la misión de César y su clan de simios será la de sobrevivir a un brutal ejército humano liderado por un implacable coronel, encarnado por Woody Harrelson. Pero lo más intrigante de esta secuela es un teaser que recupera la voz de Charlton Heston...

La referencia al protagonista de la película original que inició la saga (se escucha una cita leída por Heston, no un diálogo de su personaje) no parece casual; la batalla entre humanos y simios promete ser definitiva en esta nueva película y convertirse en el paso previo al apocalipsis que descubríamos en la mítica 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes', 1968).

Recordemos que la puesta en escena sigue en manos de Matt Reeves, director de 'El amanecer del planeta de los simios' ('Dawn of the Planet of the Apes', 2014), que ha coescrito el guion en colaboración con Mark Bomback. Además de las películas clásicas de la franquicia, ambos señalan como sus principales referencias títulos como 'Los diez mandamientos' ('The Ten Commandments', 1956), 'El puente sobre el Río Kwai' ('Bridge on the River Kwai', 1957), 'Ben-Hur' (1959), 'La gran evasión' ('The Great Escape', 1963) y 'El fuera de la ley' ('The Outlaw Josey Wales', 1976).

El estreno de 'La guerra del planeta de los simios' tendrá lugar el 14 de julio. Steve Zahn, Judy Greer, Alessandro Juliani, Ty Olsson y Max Lloyd-Jones completan un reparto sin grandes estrellas.

En LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS, el tercer capítulo de la taquillera franquicia aclamada por la crítica, César y sus simios se ven forzados a luchar contra un ejército de humanos dirigidos por un despiadado Coronel. Después de que los simios sufran pérdidas inimaginables, César hace frente a sus instintos más oscuros y comienza su propia cruzada para vengar a su raza. Cuando finalmente el viaje les enfrenta, César y el Coronel comenzarán una batalla épica que determinará el destino de ambas especies y el futuro del planeta.