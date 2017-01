'Clinical', tráiler del terrorífico thriller que Netflix estrena este próximo viernes

2017 va a ser clave para que Netflix termine de definir cuál va a ser exactamente el papel que juega a la hora de competir con los grandes estrenos cinematográficos. Hasta ahora ha lanzado un buen puñado de títulos exclusivos con mayor o menor fortuna, pero este año la oferta aumenta de forma exponencial, dejando hueco tanto para grandes producciones como para otros títulos más pequeños como 'Clinical', el terrorífico thriller del que más abajo podréis ver su tráiler.

'Clinical' nos contará la historia de una psicóloga de una psicóloga que intenta rehacer su vida tras sufrir un terrible incidente con una de sus pacientes. Aún atormentada por lo sucedido, empezará a tratar a un nuevo paciente que ha quedado desfigurado tras sufrir un accidente de coche. Llama la atención que Netflix haya decidido incluir un aviso al comienzo del tráiler señalando que quizá no sea adecuado para todos los públicos...

Vinessa Shaw, una de las protagonistas de 'El retorno de las brujas' ('Hocus Pocus') y vista también en 'Las colinas tienen ojos' ('The Hills Have Eyes') o 'Frío en julio' ('Cold in July'), encabeza un reparto en el que también figuran los nombres de Kevin Rahm y William Atherton. Por su parte, la puesta en escena corre a cargo de Alistair Legrand, responsable de 'The Diabolical'.

Como comentó en el titular, Netflix estrenará 'Clinical' este próximo viernes 13 de enero, así que ya tenéis un buen plan si no os apetece acercaros a ver ninguna de las novedades que llegan a los cines ese día.