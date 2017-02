'Colossal', tráiler final y póster de la 'Godzilla' de Nacho Vigalondo

Un mes después del prometedor teaser tráiler, aquí tenemos el tráiler definitivo de 'Colossal', la nueva película de Nacho Vigalondo. El director de las ingeniosas 'Los cronocrímenes' (2007) o 'Extraterrestre' (2011) vuelve con una comedia negra y fantástica en la que una mujer descubre que puede controlar mentalmente a un monstruo gigante. Así que ojo con los comentarios machistas...

Anne Hathaway da vida a la mujer protagonista, liderando un interesante reparto en el que también figuran Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell y Tim Blake Nelson. Lástima que Vigalondo no haya podido encontrar un hueco para Carlos Areces, aunque fuera ocupándose de los movimientos del kaiju (como Andy Serkis) o quizá me estoy adelantando y hay un cameo... 'Colossal' se estrena el 7 de abril en Estados Unidos, de momento no hay fecha para España.

Es interesante comprobar cómo en medios anglosajones describen a Nacho Vigalondo como un realizador de "películas de terror indies" (como si en España hubiera una industria para separar el cine independiente) y destacan sus segmentos para las franquicias de 'V/H/S' y 'The ABCs of Death' en lugar de recomendar sus primeros largometrajes. Personalmente, admiro su capacidad para dar una vuelta de tuerca a argumentos trillados y extrar lo más divertido de ellos.

En 'Colossal' vuelve a hacerlo, según parece, ya que no estamos ante el típico espectáculo de acción con monstruos que arrasan con todo; quizá porque el cineasta no ha podido, pero lo dudo, y en todo caso prefiero ver algo como esto, más personal y inesperado, que otra 'Godzilla' convencional. A continuación puedes leer la sinopsis y ver el genial póster: