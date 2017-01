'Crudo', tráiler de la polémica película de terror no apta para estómagos sensibles

¿Cuántas veces hemos leído que una cinta era tan dura que algunas personas abandonaron la sala o llegaron a vomitar por la crudeza de sus imágenes que aparecían en pantalla? Ya casi parece más una maniobra de marketing que algo fiable, sobre todo después de ver varios títulos que se quedaron lejos de hacer honor a esa fama. La última en sumarse a la lista es 'Crudo' ('Raw'), una polémica película de terror francesa de la que ya podemos ver su tráiler.

Además, Universal ha lanzado dos versiones del avance, una para todos los públicos y otra pensada para el público adulto. La diferencia no llega ni a 30 segundos y a mí no me da la sensación de que sea para tanto, aunque mal rollo sí que da. A continuación encontraréis ambas opciones, de las cuales destaco que se centran en transmitir sensaciones en lugar de aclarar la historia. A mí me vale con eso, pero tras ellos os dejo también la sinopsis oficial:

Versión para todos los públicos

Versión para adultos

Todos los miembros de la familia de Justine son veterinarios. Y vegetarianos. A sus 16 años, es una estudiante brillante y prometedora. Pero al ingresar en la facultad de Veterinaria, descubre un mundo decadente, despiadado y peligrosamente seductor. Durante la primera semana, obsesionada por encajar con sus compañeros de clase, se aleja de los principios que le han inculcado su familia y come carne cruda por primera vez. Justine deberá enfrentarse a las terribles e inesperadas consecuencias de sus actos cuando su verdadero yo empieza a emerger...

'Crudo' ha podido ya verse en diferentes festivales como los de Cannes o Toronto, siendo en ellos donde surgió esa controversia a su alrededor. Sospecho que para su paso por el primero pesó que su directora fuera la francesa Julia Ducournau, quien realiza su debut tras ganar un premio con su cortometraje 'Junior' en la edición de ese mismo festival en 2011.

La buena noticia es que en España no tendremos que esperar apenas para poder verla respecto a otros países, ya que se estrenará el 17 de marzo, apenas una semana después de su lanzamiento en Estados Unidos y con una diferencia de apenas dos respecto a Francia. Así da gusto.