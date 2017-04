'Detroit', cartel y tráiler de lo nuevo de Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow tiene unas cuantas joyas en su haber, además de ser la única mujer en la entera historia de los Oscars —o sea, desde 1929 hasta hoy día— que ha sido galardonada con una estatuilla a la mejor dirección, concretamente por 'The Hurt Locker' (íd., 2008). Cinco años después de su magistral caza de Bin Laden regresa con 'Detroit', de la que hoy os traemos su cartel y tráiler.

El film, que cuenta de nuevo con un libreto de Mark Boal, narra los terribles hechos acaecidos en la ciudad de Detroit en julio de 1967, consideradas las revueltas raciales más violentas de la historia de Estados Unidos, con varios muertos y heridos por el enfrentamiento contra la policía. Curiosamente, un mes después se estrenó muy oportunamente en el país 'En el calor de la noche' ('In The Heat of the Night', Norman Jewison, 1967).

El cartel me parece sencillamente glorioso. La imagen girada 90 grados, incluido el título, y la poderosa frase "es hora de que supiéramos". Imagino que Bigeow ha metido el dedo en la llaga, y la película no sentará bien a aquellos imbéciles que aún llevan el racismo en su sangre, cualquier tipo de racismo. Tampoco al sistema establecido, con sus típicos abusos de poder.

'Detroit' está protagonizada en sus principales papeles por John Boyega, John Krasinski, Will Poulter, Anthony MacKie, Jeremy Strong y Kaitlyn Dever, entre otros. Bigelow, una vez más, dirigiendo un reparto mayormente masculino, y seguramente haciéndolo mucho mejor que la mayoría de sus compañeros directores machos. Barry Ackroyd regresó para ser el director de fotografía, y el montaje corre a cargo del oscarizado William Goldberg y Harry Yoon.

La película se estrena en los Estados Unidos el próximo 4 de agosto, aprovechando el cuarenta aniversario de los hechos. Aún no hay fecha de estreno para nuestro país.