'Don't Knock Twice', tráiler de la terrorífica bruja de Caradog W. James

Se hacen multitud de películas de terror cada año -aquí tenéis las mejores de 2016-, de las cuales sólo una pequeña cantidad llegan a estrenarse en España. Esa ausencia puede explicar en parte porque no pocas son bastante malas, pero incluso esas merecen una oportunidad para encontrar a su público en nuestro país, y de las que merecen la pena y siguen inéditas mejor no hablamos. Ya veremos qué es lo que pasa con 'Don't Knock Twice', de la cual os traemos ahora su tráiler.

'Don't Knock Twice' nos contará la historia de Chloe, una adolescente que viaja a Reino Unido para reencontrarse con su madre, quien la entregó en su momento a los servicios sociales cuando era una drogadicta. Su vida ha cambiado mucho desde entonces y ahora es una famosa artista, pero a los evidentes problemas para poder volver a conectar con su hija se suma la amenaza de una bruja demoníaca que Chloe ha despertado por accidente.

Lucy Boynton, vista hace poco en la horrible 'Soy la bonita criatura que vive en esta casa' (‘I Am The Pretty Thing That Lives In The House’), y Katee Sackhoff, famosa por haber sido Starbuck en la televisiva 'Battlestar Galactica', encabezan el reparto de esta nueva película de Caradog W. James, responsable de cintas como 'Little White Lies' o 'The Machine'.

El próximo 3 de febrero es la fecha elegida para el estreno de 'Don't Knock Twice' en Estados Unidos. En España a saber si llegamos a verla.