'Early Man', tráiler de la nueva película del estudio Aardman

El estudio Aardman Animations ha presentado el primer tráiler de su nuevo largometraje, 'Early Man', una comedia de aventuras ambientada en la prehistoria que cuenta con un espectacular reparto vocal. Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Timothy Spall y Richard Ayoade, entre otros, dan vida a los personajes principales en la versión original.

Ya habíamos visto un teaser muy breve que sólo presentaba a los dos amigos protagonistas, y si bien este vídeo no revela mucho más, ya muestra lo que parece ser una escena de la película, o al menos un adelanto del tono y los personajes. La broma está plagiada de los geniales Monty Python pero, como suele decirse, si vas a robar, hazlo de los mejores.

Se estrena el 26 de enero en Reino Unido y la distribuidora Vértice ha informado que la podremos ver en España en 2018, con el título 'Cavernícola', aunque no especifica fecha concreta. Se trata del debut en solitario de Nick Park, codirector de 'Chicken Run: Evasión en la granja' ('Chicken Run', 2000) y 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' ('Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit', 2005), ganadora del Oscar a la mejor película de animación.

La sinopsis nos aclara que Dug, humano, y Hognob, jabalí, son los héroes de esta aventura en la que dos civilizaciones, la de la Edad de Piedra y la de Bronce, compiten por hacerse hueco en la historia, mientras que, por casualidad, inventan el fútbol (!!). Dug y Hognob tendrán que ayudar a su tribu, sorteando con gracia y astucia múltiples peligros, y derrotando al malvado Lord Nooth para no perder su hogar.