'El sentido de un final', tráiler y cartel del drama con Jim Broadbent y Charlotte Rampling

En 2013, el indio Ritesh Batra presentaba en la Semana de la Crítica de Cannes su ópera prima, 'The Lunchbox', una pequeña delicia que se ganó el beneplácito de la crítica. Esa carta de presentación le sirvió para internacionalizarse y su segunda película, 'El sentido de un final' ('The Sense of an Ending') está a punto de estrenarse en el Reino Unido, con dos grandes veteranos en el reparto: Jim Broadbent y Charlotte Rampling.

Basada en la novela homónima de Julian Barnes y con guión del debutante Nick Payne, 'El sentido de un final' cuenta la historia de Tony Webster, hasta que secretos enterrados de su pasado lo obligan a enfrentar los recuerdos defectuosos de su yo más joven, la verdad sobre su primer amor y las consecuencias devastadoras de las decisiones tomadas hace una vida.

La película, que se estrenará en Reino Unido el próximo 14 de abril y se estrena esta semana en Estados Unidos, también cuenta en el reparto con Harriet Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode, Emily Mortimer, Billy Howle y Joe Alwyn. Y como vemos en su tráiler, en narración se entremezclará presente y pasado a través de flashbacks.

Parece que Batra se está haciendo su hueco en la industria. De hecho, este año -esperemos- también veremos 'Our Sould at Night', otro drama que protagonizan Robert Redford y Jane Fonda para Netflix, de la que os enseñamos una primera imagen hace unos meses.

Vía | Empire Online