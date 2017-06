El tráiler de 'Starship Troopers: Traitor of Mars' nos trae de vuelta a los bichos gigantes 20 años después

En 2017 se celebran 20 años del estreno de 'Starship Troopers', la estupenda de Paul Verhoeven que algunos no entendieron bien en su momento. Quizá por ello no logró el éxito esperado -apenas recaudó 121 millones de dólares cuando había costado 105-, pero tardó poco en convertirse en una película de culto. Ahora la franquicia regresa con 'Starship Troopers: Traitor of Mars', una aventura animada de la que aquí os traemos su tráiler.

'Starship Troopers: Traitor of Mars' cuenta con el aliciente de que Casper Van Dien y Dina Meyer vuelven a la saga para prestar su voz a los personajes de Johnny Rico y Dizzy Flores, los personajes que interpretaron en la primera entrega. Eso sí, conviene señalar que él ya había participado en 'Starship troopers 3: Armas del futuro' ('Starship Troopers 3: Marauder'), y es que estamos ante la quinta parte de la saga por mucho que el original fuera un fracaso en taquilla.

De hecho, 'Starship Troopers: Traitor of Mars' ni siquiera es la primera entrega animada, pues ya en 2012 se estrenó 'Starship Troopers: Invasion' y la que ahora nos ocupa es una secuela de aquella. Aquí veremos que Rico ha sido degradado y lleva tiempo trabajando en una estación satélite situada en Marte. De forma inesperada, los bichos gigantes deciden que ese planeta será su próximo objetivo, por lo que nuestro protagonista tendrá que liderar a un grupo de nuevos reclutas mientras esperan la llegada de la Federación.

El próximo 21 de agosto es la fecha elegida para su llegada a los cines de Estados Unidos, pero todo apunta a que en España solo podremos verla en nuestras casas. ¿El motivo? Ya en su pais de origen apenas podrá verse en unos 500 cines, durante un único día y solamente dos pases en casa uno de ellos. Para hacerlo más atractivo, contará con material adicional como una presentación del propio Van Dien y Ed Neumeier, guionista de la película y también del título original dirigido por Verhoeven.

Por cierto, os dejo también el cartel de la película:

PD: Una pena que Neil Patrick Harris no haya participado.

