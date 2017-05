El tráiler final de 'Valerian: La ciudad de los mil planetas' eleva el espectáculo de 'El quinto elemento'

¡Día de trailers! Tras los de 'Spider-Man: Homecoming' y 'Wonder', EuropaCorp ha lanzado el impresionante adelanto final de 'Valerian: La ciudad de los mil planetas', la ambiciosa adaptación del cómic de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières que ha dirigido Luc Besson. Es otro de los grandes estrenos del verano: podremos verla a partir del 21 de julio.

Como suele ocurrir con los "trailers definitivos", el vídeo reúne las escenas más asombrosas de los anteriores con el objetivo de cautivarnos a todos y acabar con las dudas de quienes aún no estaban convencidos. Soy muy fan del cine fantástico así que no soy objetivo, y hay algunos elementos que no me terminan de encajar (los dos protagonistas y algunas criaturas digitales), pero en general tiene pinta de ser muy divertida y espectacular, ¿no crees?

Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son agentes especiales del gobierno de los territorios humanos, encargados de mantener el orden en todo el universo. Valerian busca algo más que una relación profesional con su compañera, por lo que la persigue abiertamente con constantes proposiciones románticas. Sin embargo, el amplio historial de Valerian con las mujeres, junto con los valores tradicionales de Laureline, la llevan a rechazar todos sus intentos.

Bajo las órdenes de su comandante, Valerian y Laureline emprenden una misión en la impresionante ciudad intergaláctica de Alpha, una metrópolis en constante crecimiento compuesta por miles de especies distintas, procedentes de todos los rincones del universo. Los diecisiete millones de habitantes de Alpha han convergido con el tiempo, uniendo sus talentos, tecnología y recursos por el bien común. Por desgracia, no todo el mundo comparte esos mismos objetivos en Alpha; de hecho, hay en marcha unas fuerzas ocultas que ponen en grave peligro a nuestra raza.

Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock y Kris Wu completan el reparto liderado por DeHaan y Delevingne. Arriba puedes contemplar también el nuevo póster de la película, que ha costado 180 millones de dólares, convirtiéndose en la producción francesa más cara de la historia. Besson, autor de 'El quinto elemento' o 'Lucy', se la juega con este proyecto basado en un influyente cómic que inspiró a sagas como 'Star Wars' o 'Avatar'.