Emma Stone vs. Steve Carell: tenis y machismo en el tráiler de 'Battle of Sexes'

Emma Stone y Steve Carell interpretan a Billie Jean King y Bobby Riggs, respectivamente en la recreación del mítico partido de tenis de 1973 que se convirtió en uno de los eventos deportivos televisados ​​más vistos de todos los tiempos. El partido provocó una conversación global sobre la igualdad de género, estimulando el movimiento feminista, mientras que sus participantes, King y Riggs lucharon en batallas personales más complejas.

King lidiaba con su sexualidad y su difícil situación por la igualdad de salarios, y Riggs con proteger su reputación mientras revivía sus días de gloria. En el tráiler se aprecia que la película ha sido rodada para que parezca que ha salido de los años 70, lo que seguro servirá de ayuda a darle autenticidad al drama. Los directores de 'Pequeña Miss Sunshine' se han esmerado en un tono que hace que sus imágenes comulguen con las imágenes reales de la época. Recordemos que ya hay un excelente documental homónimo de 2013 sobre el tema.

Carell interpreta a Riggs, la exestrella del tenis, logrando que el machismo de aquel se aligere, convirtiendo lo odioso en ridículo. Se aprecia que el casting ha tenido en cuenta que Carell tuvo seis nominaciones a los Emmy por su trabajo como el mezquino Michael Scott en 'The Office' y Stone es más que adecuada para recrear la vitalidad y simpatía de la verdadera King.

El primer trailer deja citas de Riggs como "No me malinterpretes, me encantan las mujeres en el dormitorio y en la cocina", y otras perlas que le convierten en un "villano" cómico perfecto. También tenemos algunos segundos en la cancha. Alan Cumming, Andrea Riseborough, Elizabeth Shue, Austin Stowell y Sarah Silverman completan el elenco de la comedia escrita por Simon Beaufoy, y dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris.

Via Collider