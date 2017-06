Es la hora de los abuelos: el tráiler de 'Padres por desigual 2' presenta a Mel Gibson y John Lithgow

Sofia Coppola y sus hijos están de enhorabuena, ya que la directora destacó hace apenas unos días que 'Padres por desigual' ('Daddy's Home') era una de sus películas favoritas de lo que llevamos de siglo XXI porque tanto ella como sus dos vástagos pueden disfrutar de ella por desigual. En Paramount seguro que tomaron nota de eso y se dieron prisa en tener listo cuanto antes el tráiler de su secuela que ahora os traemos y en el que llama la atención la llegada a la "saga" de Mel Gibson.

Los que hayan visto la simpática primera entrega recordarán que los personajes interpretados por Mark Wahlberg y Will Ferrell zanjaban sus diferencias al final, por lo que había que buscar otro conflicto para la segunda. Pues bien, el problema es un reunión familia motivada por las Navidades a la que acuden los padres de ambos (Gibson y John Lithgow), que tampoco se van a llevar precisamente bien...

Para 'Padres por desigual 2' también regresan Linda Cardellini -lástima que su carrera nunca llegase a despegar tras liderar la magnífica serie 'Freaks and Geeks'-, Alessandra Ambrosio y John Cena en un papel bastante más extenso que el de la primera parte. Otro que repite es Sean Anders tras las cámaras. No es que su trabajo en 'Padres por desigual' fuese memorable, pero la película funcionó bien, así que Paramount seguramente pensó que mejor no tocar nada.

Siendo justos, todo hace pensar en que se van a volver a tocar los mismos temas de la primera, pero poniendo en un compromiso a los dos personajes que ya conocemos, quienes seguro que llegado un punto tendrán que tomar partido por sus respectivos padres. Con todo, yo disfruté con 'Padres por desigual' -aunque menos que con 'Los otros dos' ('The Other Guys'), la anterior colaboración entre Wahlberg y Ferrell-, así que estoy dispuesto a darle una oportunidad cuando llegue a los cines el próximo 10 de noviembre.

PD: La primera entrega costó 69 millones de dólares y luego recaudó más de 242. Ahí tenéis el motivo de la secuela.