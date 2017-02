'Everything, Everything', emotivo tráiler de la adaptación del best-seller de Nicola Yoon

Esta semana está dando bastante que hablar el tráiler de 'Everything, Everything', el segundo largometraje de Stella Meghie -el primero, 'Jean of the Joneses' (2016) está inédito en nuestro país-. Y ha dado que hablar porque se trata de la adaptación de la novela 'Todo, todo' de Nicola Yoon publicada en 2015 y que fue, a pesar de ser la primera novela de la escritora, todo un éxito de ventas.

En la película Amandla Stenberg -vista en 'Los juegos del hambre'- da vida a Madeline, una joven de 18 años que ha vivido toda su vida aislada a causa de una enfermedad inmunodeficiente ya que salir de su casa podría ser una gran amenaza para su vida. Recién llegada a un nuevo barrio, conoce a Olly, un adolescente con el que comenzará una relación y que provocará que la joven sienta la necesidad de salir al aire libre.

Nicola Yoon, autora del libro apoya al 100% la adaptación, aunque ha asegurado que tenía ciertos miedos porque la novela "es un poco rara" y no sabía si la película captaría el "espíritu de Maddie". Además de haberse sorprendido mucho al escuchar a Beyoncé en la canción que acompaña el tráiler de la película.

Junto a Amandla Stenberg, completan el reparto Nick Robinson como el amigo de Maddie - y al que hemos visto recientemente en 'Jurassic World'-, y Anika Noni Rose, como la protectora madre de la joven. La película se estrenará en Estados Unidos el próximo 19 de mayo.