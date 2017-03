'Fairy Tail: Dragon Cry', tráiler de la secuela del popular anime creado por Hiro Mashima

El anime no está hoy en día tan extendido en España como lo estuvo en su momento gracias a títulos como 'Dragon Ball' o 'Ranma', pero sigue despertando el interés de cierto sector del público que no pocas veces tiene que recurrir a soluciones alegales para poder verlas. Esperemos que eso no suceda con 'Fairy Tail. Dragon Cry', la secuela de 'Fairy Tail la película: La Doncella del Fénix' ('Gekijôban Fearî Teiru: Hôô no Miko') de la que ahora os traemos su tráiler.

La saga 'Fairy Tail' cuenta la historia del gremio de magos más temido del reino que ha de hacer frente a encargos temibles, incluyendo lidiar con otros gremios que quieren ocupar su posición. El eje de la historia está en Lucy, una joven que quiere formar parte del Fairy Tail para desarrollar sus poderes, y Natsu, quien tiene el poder de convertir en fuego cualquier parte de su cuerpo. Por lo que parece, la secuela indagará en el pasado de Natsu.

Hiro Mashima es el creador del manga original y ha supervisado con esmero esta secuela. De hecho, llegó a realizar casi 200 páginas para su storyboard. Sin embargo, Tatsuma Minamikawa ha sido el encargado de dirigirla, mientras que Shoji Yonemura se ha ocupado del guion y Yuuko Yamada del diseño de los personajes.

'Fairy Tail: Dragon Cry' llegará a los cines de Japón el 6 de mayo. Por ahora no se sabe nada sobre cuándo se estrenará en España, pero imagino que al menos los asistentes al próximo Festival de Sitges podrán verla, pues dicho certamen ya exhibió en su momento la primera entrega.

PD: 'Fairy Tail' también tiene una serie de televisión de la que ya se han emitido 277 episodios. En España la primera temporada la tenéis disponible en Netflix.