'Fast and Furious 8', tráiler final de la saga de acción con superhéroes al volante

No creo que hiciera falta otro adelanto después del extenso "teaser" que vimos en diciembre pero así funciona Hollywood. Universal acaba de lanzar el tráiler final de 'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious'), una nueva entrega de la saga de acción más popular del momento. Los fans podrán seguir las locas e increíbles aventuras de Dom y compañía el próximo 12 de abril.

No me encuentro entre los seguidores de la franquicia, me parece tan absurda como la de 'Transformers' y no consigo meterme en su particular universo de superhéroes al volante, pero este estreno no pienso perdérmelo. La principal razón es que cuenta con Charlize Theron como nueva villana, una mujer tan malvada y poderosa que ha logrado lo imposible: dividir a la "familia" de Dom (Vin Diesel). Al menos eso nos intentan hacer creer, con escasa fortuna...

Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell y Helen Mirren completan un reparto de lo más peculiar. El guion lo firma Chris Morgan, que ya escribió las últimas cinco entregas de la franquicia, mientras que la puesta en escena corre a cargo de F. Gary Gray, director de 'The Italian Job' (2003), 'Un ciudadano ejemplar' ('Law Abiding Citizen', 2009) y 'Straight Outta Compton' (2015), entre otras.

Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida corriente. Es entonces cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos...

Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el equipo deberá cruzar todo el planeta para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial, trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia.