'Feud', tráiler de la mítica rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford

El cine y la televisión tienen una relación muy especial intercambiándose adaptaciones y generando debates sobre si la segunda ha superado o no durante los últimos años al séptimo arte. No obstante, lo que realmente nos interesa ahora es el lanzamiento del tráiler -aquí podréis los teasers previos- de 'Feud: Bette and Joan', la esperada serie que narra la mítica rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de '¿Qué fue de Baby Jane?' ('What Ever Happened to Baby Jane?').

'Feud: Bette and Joan' toma como base la larga rivalidad entre las dos estrellas de la cinta dirigida por Robert Aldrich como punto de partida de una serie que en cada temporada narrará una historia similar. La propia historia ya es atractivo más que suficiente, pero es que además cuenta con Susan Sarandon para vida a Davis, mientras que Jessica Lange se mete en la piel de Crawford. Imposible resistirse con esas dos protagonistas.

Por si fuera poco con la presencia de Sarandon y Lange, 'Feud: Bette and Joan' también cuenta con la presencia de Judy Davis, Alfred Molina, Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson, Kathy Bates, Dominic Burgess, Jackie Hoffman o Alison Wright . Ya quisieran la mayoría de películas tener un reparto con gente de tanto talento. Detrás de ella encontramos a Ryan Murphy, responsable de series como 'Nip/Tuck', 'Glee', 'American Horror Story' o 'Scream Queens'.

Personalmente estoy deseando que llegue el 5 de marzo, día en el que FX estrenará 'Feud: Bette and Joan'. Tendrá apenas 8 episodios, por lo que espero que no tengan que recurrir a los capítulos de relleno, algo habitual en muchas obras televisivas.