'Full Metal Alchemist', prometedor tráiler de la película en imagen real

Estos últimos días se está hablando mucho de 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina', la adaptación del manga de Masamune Shirow que fue convertido en anime por Mamoru Oshii. Es un proceso habitual en Japón, pero durante los últimos años también están mostrando un creciente interés por las adaptaciones en imagen real y ahora es el turno de 'Full Metal Alchemist', de cuya versión en carne y hueso ahora os traemos su tráiler.

Basado en el manga creado por Hiromu Arakawa y que ha vendido más de 65 millones de copias a lo largo del planeta, 'Full Metal Alchemist' cuenta la historia de los hermanos Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que viven en un universo ficticio en el que la alquimia se ha convertido en una de las técnicas científicas más avanzadas y es una habilidad muy requerida. Ambos están embarcados en una misión para dar con la piedra filosofal y así recuperar su cuerpos originales.

Ryôsuke Yamada, Tsubasa Honda, Dean Fujioka, Ryûta Satô, Misako Renbutsu, Yô Ôizumi, Kenjirô Ishimaru y Yasuko Matsuyuki encabezan el reparto de 'Full Metal Alchemist', mientras que la puesta en escena corre a cargo de Fumihiko Sori, uno de los responsables de los efectos visuales de 'Titanic' y que también ha dirigido títulos como 'Dragon Age: Dawn of the Seeker' o 'Ashita no Jô'.

'Full Metal Alchemist' llegará a los cines japoneses el 1 de diciembre. Posteriormente irá desembarcando en otros países, pero por ahora se desconoce cuándo podremos verla en España. Os dejamos también el primer avance lanzado hace ya unos meses: