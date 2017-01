Gemma Aterton es una guionista de cine en el tráiler de 'Their Finest'

No puede llamarnos más la atención 'Their Finest', la nueva película de la danesa Lone Scherfig -os aconsejo que echéis un ojo a su filmografía si no la conocéis, sobre todo 'An Education' (2009) y 'One Day' (2011)-. Aunque ya había buenas impresiones tras su paso por el Festival de Toronto, sus responsables acaban de lanzar un primer tráiler con vistas a su presencia en el inminente Festival de Sundance y no pinta nada mal.

En 'Their Finest', viajamos al Londres de 1940 donde Catrin (Gemma Arterton), una guionista sin experiencia y un equipo improvisado, trabajan a todo trapo para realizar una película que levante la moral de la nación e inspire a America a unirse a la guerra. Junto a su colega guionista Buckley y el excéntrico actor Ambros Hilliard, el trío tratará de producir está película en tiempos de guerra.

Junto a Gemma Aterton, están el grandísimo Bill Nighy, Sam Claflin, Richard E. Grant y Jack Huston. La película llegará a los cines británicos la próxima primavera, pero todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país.

Con 'Their Finest', Aterton consigue un personaje protagónico potente, algo a lo que no está demasiado acostumbrada en los últimos años. Además, este año rodará 'My Zoe', la nueva película de Julie Delpy, que protagonizará junto a Daniel Brühl y la propia directora.

