'Ghost in the Shell', tráiler final de una adaptación muy prometedora

Tras el spot de la Super Bowl, Paramount ha presentado el tráiler final de 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina', la esperada adaptación liderada por Scarlett Johansson. El avance es largo e incluye escenas inéditas (recordemos que en noviembre ya hubo un primer tráiler bastante extenso) así que, pese a lo espectacular que es, recomiendo no verlo entero. Ten en cuenta que el estreno está muy cerca: 31 de marzo. Paciencia...

El reparto se completa con Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Michael Wincott, Pilou Asbaek, Rila Fukushima, Chin Han y Kaori Momoi, entre otros. Lo más preocupante es que dirige Rupert Sanders, responsable de la mediocre 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and the Huntsman', 2012), aunque éste fue su debut, es de suponer que habrá aprendido algunas lecciones...

Ya comentamos que el realizador defendió el fichaje de Johansson ante unas protestas porque interpreta a un personaje supuestamente japonés. La actriz también se ha referido a esta polémica y niega que la protagonista sea asiática:

“Por supuesto, nunca me atrevería a encarnar a una persona de otra raza. La diversidad es importante en Hollywood, y nunca querría sentir que estoy interpretando a un personaje ofensivo. Además, tener una franquicia con una protagonista femenina es una oportunidad muy rara. Verdaderamente, noto la enorme presión: el peso de una propiedad tan grande sobre mis hombros."

Basada en la aclamada obra de ciencia-ficción, la historia de 'Ghost in the Shell' gira en torno a la Mayor Kusanagi, una soldado de élite cibernético, que dirige a la Sección 9. Decididos a detener a los más peligrosos criminales y extremistas, la Sección 9 se enfrentará a un singular enemigo cuyo objetivo es sabotear los avances en cibertecnología de Hanka Robotic...