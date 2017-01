'Girlfriend's Day', tráiler de la peculiar comedia de Netflix para el Día de San Valentín

Netflix aún no ha dado con las teclas necesarias para que sus películas exclusivas funcionen tan bien como sus series. Eso sí, el motivo de ello no es la falta de empeño, ya que su apuesta por el séptimo arte cada vez va a más -la siguiente en caer será 'iBoy', su insólita apuesta por las historias de superhéroes- y ahora me toca hablaros de otra de sus producciones, ya que aquí os traigo el tráiler de 'Girlfriend's Day', la peculiar comedia que tienen reservada para el próximo día de San Valentín.

En 'Girlfriend's Day' seguiremos la historia de Ray, un antiguo rey del mundo literaria que ahora malvive escribiendo tarjetas de felicitación. En un intento por recuperar la gloria pasada, se ve envuelto en una maraña de asesinatos y engaños mientras lucha por conseguir crear la tarjeta perfecta para una festividad recién creada, el día de la novia.

El gran protagonista de la función tendrá el rostro de Bob Odenkirk, al que muchos seguramente reconoceréis tras su paso por las televisivas 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' y que también firma el guion junto a Philip Zlotorynski y Eric Hoffman. El reparto se completa con la presencia de Amber Tamblyn, David Sullivan, Stacey Keach, Andy Richter, Larry Fessenden y Natasha Lyonne.

Por su parte, la dirección corre a cargo de Michael Stephenson, responsable del excelente documental 'Best Worst Movie'. Ahora solo falta esperar hasta el próximo 14 de febrero, fecha en la que 'Girlfriend's Day' llegará a todos los países que tengan Netflix, para comprobar qué tal se le ha dado su salto a la ficción.

PD: Será la primera vez que Netflix estrene una de sus películas en un día de la semana que no sea un viernes.