'Headshot', tráiler de la brutal película de acción

Cada año se estrenan no pocas películas asiáticas que merecen la pena, pero, por desgracia, la mayoría son prácticamente invisibles en España. Es una pena y esperemos que sea algo que empiece a cambiar de una vez para que el público de nuestro país tenga acceso a títulos incluso de corte más comercial como 'Headshot', una cinta de acció con Iko Uwais, el protagonista de 'Redada asesina' ('Serbuan maut'), volviendo a repartir leña y del que aquí os traemos su brutal tráiler.

Para la premisa, ideada por Timo Tjahjanto, no se han complicado demasiado: Uwais da vida a un misterioso hombre que se despierta con amnesia y se enamorada de la doctora que le ha salvado la vida. Como era de esperar, su pasado no tardará en reaparecer con la llegada de unos siniestros criminales que despertarán los instintos asesinos del protagonista. En cuando eso sucede el tráiler se convierte en un espectáculo salvaje que deja con ganas de mucho más.

El propio Tjahjanto se ha encargado de la puesta en escena junto a Kimo Stamboel. 'Headshot' es su primera incursión en el cine de acción -antes habían firmado como The Mo Brothers cintas como 'Killers' o 'Macabre'-, esperemos que eso no juegue en su contra. Para la ocasión han contado con un reparto en el que también destacan los nombres de Chelsea Islan, Sunny Pang y Julie Estelle, que ya coincidió con Uwais en 'Redada asesina 2' ('The Raid 2: Berandal').

'Headshot' se estrenó el pasado 8 de diciembre en Indonesia y a partir del próximo mes de marzo comienza su recorrido internacional. Por ahora nada se sabe sobre su llegada a España.