Hitler regresa y ahora tiene un dinosaurio en el tráiler de 'Iron Sky: The Coming Race'

Hace ya cinco años se estrenaba 'Iron Sky', una película que planteaba que los nazis se habían refugiado en la cara oculta de la Luna y estaban ultimando su regreso para conquistar la Tierra. Un punto de partida delirante y muy atractivo que luego sus responsables no exprimieron como era debido. ¿Cambiará eso en su secuela 'Iron Sky: The Coming Race'? No lo creo, pero su tráiler al menos nos deja una imagen muy potente con Hitler subido en un dinosaurio.

La acción de 'Iron Sky: The Coming Race' se sitúa veinte años después de lo sucedido en la primera entrega. La antigua base lunar de los nazis es ahora el último refugio de la humanidad, ya que la Tierra ha quedado devastada tras una guerra nuclear. Sin embargo, allí reside aún un poder que podría salvar a los seres humanos o destruirlos para siempre.

Timo Vuorensola vuelve a ocuparse de la puesta en escena, aunque en esta ocasión ha preferido no escribir el guion, que corre a cargo de Dalan Musson. A ver si en esto se nota mejora, que fue el gran punto débil de 'Iron Sky'. Por su parte, Julia Dietze, Stephanie Paul y Udo Kier repiten en los personajes que ya interpretaron en la primera entrega, destacando la llegada a la saga del cómico Tom Green.

'Iron Sky: The Coming Race' llegará a los cines finlandeses el 14 de mayo de 2018, comenzando su expansión mundial a partir de entonces. Ya puede irle bien, porque ya está anunciada una tercera entrega titulada 'Iron Sky: The Ark' y para la que Vuorensola ha conseguido financiación china, incrementando así su presupuesto hasta los 25 millones de dólares. Os dejo el teaser con el que hace unas semanas anunciaron su próxima existencia: