'I Don't Feel at Home in This World Anymore', tráiler de la nueva comedia criminal de Netflix

Hace tan sólo unos días que la incluía en la lista de 11 películas imprescindibles del Festival de Sundance 2017 y ahora, tras su primer pase en el certamen de Park City, nos llega el tráiler de 'I Don't Feel at Home in This World Anymore', la ópera prima del también actor Macon Blair, que se estrenará en Netflix el próximo 24 de febrero. Y no podría tener mejor pinta.

Protagonizada por Melanie Lynskey y Elijah Wood, 'I Don't Feel at Home in This World Anymore' cuenta la historia de Ruth, una auxiliar de enfermería deprimida que, cuando descubre que han robado en su casa, su vida cobra un nuevo sentido al tratar de encontrar a los ladrones. Acompañada de su extraño vecino, Tony, obsesionado con las artes marciales, pronto se verán envueltos en las profundidades de una trama criminal...

Su paso por Sundance ha sido inmejorable y ha recibido una avalancha de buenas críticas que la colocan, de momento, en una de las más intesantes del certamen -aunque acaba de convencer-. La crítica la describe como "una catártica comedia de venganza en forma de thriller", aunque entre sus defectos destacan que se parece demasiado a 'Blue Ruin' de Jeremy Saulnier.

Unas comparaciones inevitables si tenemos en cuenta que Macon Blair protagonizó aquella cinta de Saulnier que, por cierto, también se presentó en el Festival de Sundance en la edición del 2013 y fue una de las cintas más alabadas de ese año. Aún así, y teniendo la genial 'Blue Ruin' como referente y su atractivo tráiler, no podemos esperar a ver 'I Don't Feel at Home in This World Anymore'.