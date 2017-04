'Ingrid Goes West', tráiler de una peculiar comedia con Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen

Aubrey Plaza debería haberse convertido ya en una estrella ni que fuera por sus participaciones en las televisivas 'Parks and Recreation' y 'Legion', pero en la gran pantalla aún tiene que encontrar ese papel que catapulte su carrera a otro nivel. No obstante, quizá lo haya encontrado ya, pues aquí os traigo el tráiler de 'Ingrid Goes West', una comedia diferente que ella protagoniza junto a Elizabeth Olsen.

Plaza da vida a la Ingrid del título, una joven desequilibrada que acaba de perder a su padre y que decide abandonar su monótona vida para mudarse, marcándose como objetivo hacerse amiga de Taylor (Olsen), una chica con la que se ha obsesionado a través de su cuenta de Instagram. La cosa parece salir según lo previsto, pero no tardará en complicarse para ambas...

'Ingrid Goes West' es también la ópera prima de Matt Spicer tras realizar un par de cortometrajes con anterioridad. Él mismo escribe también el guion junto a David Branson Smith, el cual fue premiado durante el último Festival de Sundance, certamen en el que tuvo lugar su estreno mundial. En ella también podremos ver a O'Shea Jackson Jr., Wyatt Russell -'Todos queremos algo' ('Everybody Wants Some!!')- o Billy Magnussen.

Por ahora se desconoce cuándo podremos verla en España, pero su estreno en Estados Unidos está previsto para el 4 de agosto.