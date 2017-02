'It Comes at Night', tráiler del film de terror con Joel Edgerton

'It Comes at Night' es la nueva película dirigida por Trey Edward Shults, quien alcanzó cierto prestigio con su anterior película, 'Krisha' (2015). Se trata de una película de terror protagonizada por Joel Edgerton —al que aún podemos ver en una de las películas de la temporada, 'Loving' (íd, Jeff Nichols)—, Riley Keough, Carmen Ejogo y Christopher Abbott. Hoy os traemos el tráiler, que para mí es la demostración de lo que debería ser un buen avance.

La película, con un guion del propio director, narra la historia de una familia que se ve amenazada por una presencia diabólica. La premisa evidentemente suena a lo de siempre, pero, una vez más, lo importante es cómo te lo cuentan.

En la producción de 'It Comes at Night' está A24. Se trata de su tercera producción, tras haberse estrenado en dicho campo con la multilaureada, también sobrevalorada, 'Moonlight' (íd., Barry Jenkins, 2017). A24 ha distribuido en Estados Unidos películas tan conocidas como 'Ex-Machina' (íd., Alex Garland, 2015) y 'La bruja' ('The Witch', Robert Eggers, 2015).

El estreno en USA es el próximo 25 de agosto. No hay fecha de estreno en España, pero imagino que alguna distribuidora se hará con los derechos de distribución dentro de año y medio y la estrenará en un par de cines.