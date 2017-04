'It' destroza el récord del tráiler más visto: 197 millones de reproducciones en 24 horas

Increíble. El primer tráiler de 'It (Eso)', lanzado por Warner el pasado miércoles, ha logrado un nuevo récord al ser reproducido 197 millones de veces durante las primeras 24 horas que estuvo online. La información procede de Deadline y tiene en cuenta datos de Facebook, Youtube y otras plataformas de Internet.

La cifra es impresionante. La mejor marca hasta ahora la tenía 'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious'), que llegó a 139 millones en el mes de diciembre. Es evidente que cada vez se rompe el récord con más frecuencia pero no deja de sorprender el interés que hay en torno a la nueva adaptación de 'It': su tráiler fue más visto que los de 'Star Wars', 'Cincuenta sombras más oscuras' o 'La bella y la bestia'.

IT came. IT saw. IT conquered the Internet. #ITMovie 🎈 pic.twitter.com/8rJiVWiM6z