James Franco y el creador de 'The Wire' nos adentran en el mundo del porno en el teaser de 'The Deuce'

Ya hace más de un año que se anunció esta serie,'The Deuce', un drama sobre la industria del porno en Nueva York durante los años 70 y 80 creado por David Simon, el autor de la famosa 'The Wire' con un dúo protagonista de James Franco y Maggie Gyllenhaal.

Sin embargo, hasta el momento no se había publicado ningún trailer. En tan sólo unos segundos se peude apreciar su cuidad ambientación, sus texturas urbanas desgastadas y su grano lavado. La banda sonora acompaña,pero hay que recordar que la última vez que HBO volvió a los años 70, el resultado final fue 'Vinyl', que no funcionó demasiado bien. Sin embargo, el productor ejecutivo David Simon tiene una herencia que da confianza a que esta vuelta a los setenta funcione.

Recordemos que otra serie en el Nueva York de los setenta, la genial 'The Get Down' ha sido recientemente cancelada en Netflix y que la comedia en el mundo del porno de los 70 'Dos buenos tipos' (The Nice Guys, 2016) fue un fracaso de taquilla. 'The Deuce' tiene como escena la ciudad de Nueva York, el Times Square en los años 70 y mediados de los 80.

Esta seguirá la historia de los pasos que llevaron a la legalización de la industria porno, explora el mundo oscuro y la vida de los pioneros de esa industria sexual estadounidense que movía millones de dólares, los gemelos Vincent y Frankie Martino, a los cuales da vida James Franco, operan para la mafia mientras que Maggie Gyllenhaal, interpreta a "Candy", trabajadora sexual que empezará a hacer sus pinitos en el mundo del porno.La serie se estrenará el próximo 10 de septiembre a través de HBO y contará con ocho episodios.

