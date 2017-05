Kate Winslet e Idris Elba luchan por sobrevivir en el intenso tráiler de ‘The Mountain Between Us’

Hay proyectos que se van alargando tanto que varios de los actores acaban abandonando el barco por diversos motivos. En el caso de 'The Mountain Between Us' fueron Michael Fassbender, Charlie Hunnam, Margot Robbie y Rosamund Pike quienes, en un momento u otro, se marcharon, siendo finalmente ocupada su posición por Kate Winslet e Idris Elba. Ahora ya no hay marcha atrás posible, pues aquí os traemos el intenso tráiler de esta adaptación de la novela de Charles Martin.

Winslet y Elba dan vida en 'The Mountain Between Us' a dos desconocidos que acaban siendo los únicos supervivientes de un accidente de avión. Pronto descubren que no va a venir a nadie al rescate, por lo que a partir de entonces solamente se tendrán el uno al otro en su intento por sobrevivir y escapar de la aislada montaña en la que han quedado atrapados.

Detrás de 'The Mountain Between Us' encontraremos al realizador isrealí Hany Abu-Assad -'Paradise Now'-, aunque lo cierto es que al principio estaba pensado que la silla del director estuviera ocupada por Gerardo Naranjo -'Miss Bala', de la cual ya se prepara un remake en Hollwyood-. Por cierto, no hay ni rastro de ellos en el tráiler, pero el reparto se completa con la presencia de Beau Bridges y Dermot Mulroney.

Por ahora no hay fecha de estreno para España -aunque es de esperar que no se demore demasiado siendo Fox quien la distribuye-, pero sí que se sabe ya que su llegada a los cines de Estados Unidos se producirá el próximo 20 de octubre.