'Kill Switch', primer tráiler del thriller en el que Dan Stevens ha de salvar el mundo

Dan Stevens no para últimamente. En lo que va de 2017 ya le hemos visto en 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') y la primera temporada de 'Legion', pero en Estados Unidos también ha estrenado 'Colossal', 'The Ticket', 'Norman: El hombre que lo conseguía todo' ('Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer') y 'Permission', a los que hay que sumar otros tres largometrajes más. Uno de ellos es 'Kill Switch', un thriller de ciencia-ficción del que ahora os traemos su primer tráiler.

'Kill Switch' nos contará la historia de Will Porter (Stevens), un piloto que tendrá que salvar a su familia y al mundo de un experimento para conseguir energía ilimitada que sale horriblemente mal. Charlie Kindinger y Omid Nooshin firman el guion de esta ópera prima de Tim Smit, quien hasta ahora había centrado su carrera en la realización de efectos especiales para cintas como 'El último pasajero' ('Last Passenger') o 'Tiger House'.

Cuesta aún bastante saber qué podemos esperar de 'Kill Switch' a partir de este adelanto, aunque sí parece que Smit ha decidido utilizar ciertos elementos propios del mundo del mundo del videojuego. Más allá de eso poco podemos sacar en claro. Con todo, siempre será mejor mantener la intriga a destriparnos más de la cuenta. Por cierto, igual os interesa el dato de que su título original era 'Redivider' y que Bérénice Marlohe, Tygo Gernandt y Charity Wakefield secundan a Stevens.

El 16 de junio llegará 'Kill Switch' a los cines de Estados Unidos, por lo que seguro que no tardamos en ver un tráiler mas revelador. ¿Su estreno en España? A ver si hay suerte y no acaba cayendo en ese extraño limbo en el que ya hay muchos títulos...